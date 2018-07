Calciomercato LIVE, tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA: bomba dalla Spagna, Ronaldo alla Juventus?

Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

8.54 NAPOLI – Jorginho non è stato inserito nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro: per l’italo-brasiliano il passaggio al Manchester City sarebbe davvero ad un passo.

8.45 FROSINONE – Secondo Il Corriere di Bergamo sarebbe fatta per il passaggio di Sportiello in terra ciociara.

8.37 NAPOLI – Come titolato da Il Mattino, ancora tutt’altro che conclusa la vicenda Sarri-Chelsea. I Blues starebbero addirittura ripensando ad Antonio Conte.

8.29 MILAN – Sia Marca che la Gazzetta dello Sport parlano di un possibile trasferimento di Leonardo Bonucci al Paris Saint Germain: il centrale azzurro troverebbe in Francia molto probabilmente l’ex compagno di squadra Gigi Buffon. Trattativa comunque ancora da intavolare.

8.12 REAL MADRID – Arriva la pronta smentita su una possibile offerta di 310 mln di euro per Neymar. “Dopo la notizia riportata questa notte da TVE di una supposta offerta del Real Madrid al PSG per Neymar, il Real Madrid C.F. chiarisce che questa informazione è totalmente falsa. Il Real Madrid non ha realizzato alcun tipo di offerta né al PSG né al giocatore. Il Real trova sorprendente che la televisione pubblica spagnola abbia potuto pubblicare una informazione assolutamente falsa senza prendere contatti con alcuna delle parti per confermare la supposta informazione che sarebbe stata facilmente smentita”.

8.00 JUVENTUS – Prima pagina di Marca davvero clamorosa per i tifosi bianconeri: si parla di Cristiano Ronaldo alla Juventus. 120 milioni di euro in quattro anni il contratto del portoghese, trattativa che potrebbe essere ben avviata con anche un possibile sconto sulla clausola rescissoria del Real Madrid.

