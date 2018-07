Calciomercato LIVE, tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA: Diego Godin verso la Juventus, Alisson sempre più vicino al Liverpool

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato influenzato dal Mondiale 2018, conclusosi pochi giorni fa, e che ha avuto anche la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, uno dei momenti clou di questa sessione estiva.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (mercoledì 18 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













9.56 FROSINONE: Si guarda con interesse a Sensi del Sassuolo per andare a rinforzare la zona mediana. L’acquisto, però, non è semplice, visto che il calciatore è seguito anche da altri club.

9.45 TORINO: Quello di Simone Zaza è il primo nome nella lista del Torino per rinforzare l’attacco, scrive stamani La Stampa. L’attaccante di proprietà del Valencia piace sia a Cairo che a Mazzarri, ma il suo cartellino ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.

9.36 WOLVERHAMPTON nelle pagine sportive de La Gazzetta dello Sport che parla dell’addio di Joao Mario. L’agente del portoghese, Jorge Mendes, tratta con il Wolverhampton la cessione del centrocampista.

9.21 NAPOLI: Carlo Ancelotti scende in campo in prima persona per Di Maria. Il tecnico del Napoli ha contattato telefonicamente l’esterno argentino, uscito con le ossa rotte dal Mondiale con la sua Nazionale, per sondarne l’umore e per capire se ci sono i presupposti per un suo arrivo in azzurro.

9.09 FIORENTINA: “Il mercato? Abbiamo già un ossatura importante, faremo qualche ritocco ma la squadra è già fatta. Secondo me questo progetto ha ancora tanto da dire”. Queste le parole di Andrea Della Valle dal ritorno di Moena.

8.59 INTER: Il cerchio si stringe e i nerazzurri puntano tutto su Sime Vrsaljko per il ruolo di terzino destro.

8.47 NAPOLI: E’ ancora Stefan Lainer la scelta numero uno per la corsia destra. Prosegue il braccio di ferro con il Red Bulls Salisburgo che dopo un primo accordo a 13-14 milioni di euro ha alzato la richiesta a 20 milioni.

8.31 ROMA: Alisson sempre più vicino all’addio. Liverpool disposto a offrire 70 milioni, previsto un nuovo contatto fra i club entro fine settimana. Alphonse Areola è l’obiettivo numero uno per rimpiazzare il brasiliano.

8.19 PSG: Alex Sandro è destinato a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Per il brasiliano c’è già l’accordo – per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione – ma i francesi premono per trovare la quadratura anche con la Juventus. La valutazione è di 50 milioni di euro, mentre la proposta è di 45 compresi i bonus (dopo una prima offerta da 40 milioni).

8.08 JUVENTUS: I bianconeri sono vicini all’accordo con Diego Godin, difensore nonché capitano della Nazionale dell’Uruguay, su una base triennale. Il contratto sarebbe quindi fino al 30 giugno 2021.

