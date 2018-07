Calciomercato LIVE, tutte le trattative di martedì 10 luglio in DIRETTA: Juventus e Cristiano Ronaldo, la stretta finale!

Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 10 luglio dedicato alla DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni. Sarà finalmente il giorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus? State con noi per scoprirlo!

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (martedì 10 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 8.00. Buon divertimento!













8.56 JUVENTUS – Per CR7 che potrebbe arrivare, ecco che Miralem Pjanic potrebbe partire: per il centrocmpist abosniaco sono pronte offerte da Manchester City e Barcellona. La Juventus potrebbe subito rientrare dalla spesa per l’ingaggio di Cristiano Ronaldo.

8.42 REAL MADRID – Se CR7 dovesse partire, ecco che i Blancos punterebbero dritti su Mauro Icardi: la clausola sul suo contratto, che scade il 15 luglio, di 110 milioni potrebbe essere pagata dalle Merengues, che offrirebbero al calciatore ben 10 milioni di euro di stipendio.

8.28 INTER – In caso di cessione di Mauro Icardi, la società nerazzurra avrebbe già pronto il piano B, ovvero Alvaro Morata. La Beneamata avrebbe già un accordo di massima con il calciatore.

8.14 JUVENTUS – Tra l’incontro tra Florentino Peres, presidente del Real, e Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, e la riunione della giunta direttiva del Real, le prossime ore saranno decisive per il passaggio di CR7 in bianconero.

