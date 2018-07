Calciomercato LIVE, tutte le trattative di lunedì 9 luglio DIRETTA: Cristiano Ronaldo alla Juventus, i giorni decisivi. Il Milan cerca acquirenti

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (lunedì 9 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













10.55 NAZIONALE SPAGNOLA – Si era parlato di Robert Martinez attuale CT del Belgio, ma sulla panchina della Roja dovrebbe essere Luis Enrique a sedersi da settembre

10.41 LIONE – Il presidente del club francese chiude il mercato per l’attaccante francese Nabil Fekir. Dopo non aver passato le visite mediche con il Liverpool, a questo punto rimarrà a Lione un’altra stagione

10.33 BETIS SIVIGLIA – I biancoverdi sono vicinissimi alla firma di William Carvalho. Il mediano portoghese lascerà lo Sporting Lisbona per una cifra attorno ai 25 milioni di euro

10.22 BORDEAUX – I Girondini sono alla caccia dell’esterno basso di destra Jerome Roussillon classe 1993 del Montpellier. Lo riporta L’Equipe

10.14 MILAN – Nikola Kalinic sembra sempre più in direzione Spagna. L’agente del croato, Tomislav Erceg, conferma che il suo assistito è contesto da Atletico Madrid e Siviglia

10.06 Dopo la cessione di Paulinho in Cina per 50 milioni di euro, il Barcellona deve risolvere ancora diverse questioni in uscita come Andrè Gomes e Aleix Vidal, più i giovani Munir, Douglas e Samper. Inoltre l’eroe della Colombia ai Mondiali, Yerry Mina, è sempre richiestissimo

10.03 SAMPDORIA: Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, è prossimo a trovare un accordo con l’Arsenal e dare il via alle visite mediche. Dopo la conferma di Ferrero, l’uruguaiano è pronto a salutare la Serie A per iniziare la nuova avventura in Premier, secondo la stampa inglese.

9.51 CRISTIANO RONALDO: Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus continua ad attendere una chiamata da Jorge Mendes, intermediario unico del passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero. L’agente portoghese sta portando avanti in prima persona l’intero affare, dialogando con il Real Madrid per trovare una soluzione per la cessione dell’asso di Madeira.

9.37 GENOA: Domani l’italo-brasiliano Romulo firmerà un biennale con i rossoblu, per poi raggiungere i nuovi compagni a Neusftift. Lo riporta Il SecoloXIX

9.24 LAZIO: Niente West Ham per Felipe Anderson. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’arrivo in casa Hammers di Andrij Yarmolenko chiude infatti le porte al brasiliano della Lazio.

9.17 SAMPDORIA: “Jankto è fortissimo, Colley dicono tutti che è forte. Il mercato non è finito e dobbiamo giocarci bene la sostituzione di Torreira. Poi prendere due terzini importanti”, queste le dichiarazioni del presidente della Sampdoria Ferrero.

9.09 FROSINONE: Ciociaria Oggi apre in prima pagina titolando: “Oggi Molinaro può dire sì al Frosinone“. L’esterno svincolato dopo l’avventura al Torino rappresenterebbe il terzo acquisto per i ciociari di Longo dopo il portiere Sportiello e il centrocampista Crisetig

8.56 MILAN: La Gazzetta dello Sport in prima pagina dedica ampio spazio anche ai rossoneri titolando: “Milan a Elliott. Spunta Rybolovlev. Il Fondo resta o no?”. L’era di Yonghong Li si è già chiusa: ora cerca la cessione in extremis.

8.47 CRISTIANO RONALDO: Marca di questa mattina titola nel taglio alto: “Settimana decisiva per CR7“. In attesa che la Juventus si presenti a Madrid con i 100 milioni di euro per sbloccare l’accordo con gli spagnoli, il club madridista e il giocatore stanno cercando la strada per una cessione ‘amichevole’.

8.39 SAMPDORIA: E’ in salita la strada che porta al portiere brasiliano Jandrei della Chapecoense, e la Sampdoria potrebbe cambiare obiettivo. Il club brasiliano aveva dato il via libera dopo aver fissato il prezzo di tre milioni, poi ha cambiato idea alzando l’asticella e chiedendo anche una percentuale maggiore in caso di rivendita da parte dei blucerchiati. Che adesso faranno un ultimo tentativo prima di puntare su un altro portiere: piace anche Agustin Rossi del Boca Juniors: 24 anni, che pero’ costa 8 milioni.

8.26 PARMA: Il Parma si appresta a piazzare un nuovo colpo per la difesa: Bruno Alves. Il giocatore starebbe trattando la rescissione del contratto con i Rangers di Glasgow per vestire la maglia del club emiliano.

8.17 LAZIO: E’ ai titoli di coda la storia tra Nani e la Lazio. Stando ad “A Bola”, l’attaccante farà ritorno allo Sporting. Al momento tra l’offerta del club portoghese e la richiesta del Valencia, proprietario del suo cartellino, c’è una differenza di 500mila euro e l’intesa ormai sarebbe molto vicina.

8.08 INTER: Secondo quanto riporta fcinter1908.it si riapre la pista che può portare nuovamente Rafinha all’Inter. Mercoledì il Barcellona si ritroverà e comincerà il ritiro precampionato e il trequartista brasiliano dovrà ovviamente essere presente, così come tutti gli altri giocatori rientranti dai vari prestiti.

Foto: Imagestockdesign / Shutterstock.com