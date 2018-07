Calcio, Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19: orario d’inizio e come vederla in tv

Siamo al giorno della finale dei Campionati Europei Under 19. L’Italia la gioca per la seconda volta nelle ultime tre edizioni; se nel 2016 l’avversaria era stata la Francia di un Kylian Mbappé che già mandava segnali importanti, questa volta gli azzurrini si troveranno di fronte il Portogallo. Si tratta di una sfida non inedita, perché le due nazionali si sono già affrontate nel primo girone. In quell’occasione ha vinto l’Italia per 3-2, ma quello era il girone e questa è la finale, perciò detto precedente lascia, per sommi capi, il tempo che trova.

L’Italia è arrivata all’ultimo atto della manifestazione finlandese tramite la vittoria per 2-0 nella semifinale contro la Francia, mentre il Portogallo ha eliminato senza tanti complimenti l’Ucraina con un rotondo 5-0. Queste due sfide si sono giocate a Vaasa, ma la finale si giocherà nella non molto distante Seinäjoki. Una curiosità: da quando l’Europeo Under 19 ha preso il posto di quello Under 18, l’Italia un titolo l’ha vinto, nel 2003 (c’erano Pazzini, Aquilani e Chiellini tra gli altri), e caso vuole che anche in quell’occasione di fronte ci fosse il Portogallo. Ulteriore caso vuole che anche in quel caso nel girone ci fossero Norvegia e squadra ospitante (il Liechtenstein).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Portogallo, finale degli Europei Under 19 2018 di calcio maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2, in diretta streaming su RaiPlay e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 29 LUGLIO:

18.30 Italia vs Portogallo

ITALIA-PORTOGALLO: COME VEDERE LA FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Portogallo, finale degli Europei Under 19 di calcio maschile, sarà trasmessa in diretta tv su Rai2.

Prevista la diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio