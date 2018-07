Calcio femminile, Europei Under19 2018: Italia-Danimarca 0-1, Azzurrine sprecone e quasi fuori dalla rassegna continentale

Non arrivano buone notizie dagli Europei di calcio femminile Under19 per i colori azzurri, in Svizzera. L’Italia di Enrico Sbardella, dopo aver perso il match d’esordio contro l’Olanda (3-1), è stata sconfitta quest’oggi anche dalla Danimarca (1-0) e vede assottigliarsi decisamente le speranze di qualificazione alle semifinali. Ancora una volta, come nel match contro le olandesi, un calcio indiretto costa carissimo alle Azzurrine, trafitte dal colpo di testa di Holmgaard a scavalcare il portiere sul lato opposto. Una marcatura che vanifica il grande sforzo della formazione tricolore che con Benedetta Glionna si era resa diverse volte pericolosa dalle parti dell’estremo difensore avversario, non trovando però la via della rete.

Le italiane sono così ferme a zero punti dopo due incontri disputati e la situazione, come detto, è ormai compromessa. Restano da giocare altri novanta minuti, quelli in programma martedì prossimo contro la Germania: “Cercheremo di onorare la maglia in tutti i modi. Il rammarico è tanto, abbiamo perso una partita incredibile, che abbiamo dominato; purtroppo continuiamo a pagare la superiorità fisica delle avversarie, questo è il calcio internazionale. Da questa esperienza ci portiamo dietro un gruppo valido, che deve solo avere tempo e pazienza per crescere”, ha dichiarato il ct Sbardella (fonte Figc).

Il Calendario del Gruppo B

Mercoledì 18 luglio

Germania-Danimarca 1-0

Olanda-ITALIA 3-1

Classifica: Olanda 6 punti, Germania e Danimarca 3, Italia 0

Sabato 21 luglio

ITALIA-Danimarca 0-1

Germania-Olanda 0-1

Martedì 24 luglio

ITALIA-Germania (Yverdon – ore 18.15)

Danimarca-Olanda (Biel – ore 18.15)













Foto: pagina facebook Enrico Sbardella