Hockey pista, Europei La Coruña 2018: Italia-Portogallo 2-4. Gli azzurri giocheranno per il bronzo

Si infrange al cospetto del Portogallo il sogno dell’Italia di ritornare sul tetto d’Europa di hockey su pista: i lusitani battono gli azzurri per 4-2 nella seconda semifinale, appena conclusa, e volano in finale, dove ad attenderli ci sarà la Spagna. Gli azzurri giocheranno per il terzo gradino del podio contro la Francia domani alle ore 17.00.

Nel primo tempo l’Italia parte bene, ma col passare dei minuti il Portogallo prende il comando delle operazioni trovando il gol del vantaggio con Rafael a 18’46”. L’Italia subisce, ma, come fulmine a ciel sereno, trova il pari: Illuzzi inventa, Verona trova un delizioso tocco sotto e beffa Girao trovando il pari a 15’25”. L’Italia appare ringalluzzita dal pari, torna a giocare bene, ma a 6’03” Illuzzi si becca un cartellino blu e concede il tiro diretto a Nunes, che però si fa ipnotizzare da Gnata. Il capolavoro giunge a 4’43” quando gli azzurri, in inferiorità numerica, trovano il gol del sorpasso con il contropiede finalizzato da Banini. Al riposo dunque si va sul 2-1 per gli azzurri.

Nella ripresa però si assiste al monologo del Portogallo: i lusitani entrano assatanati e pervengono al pari con Rodrigues a 20’13”. Il pari fa rifiatare soltanto per pochi minuti i nostri avversari, che riprendono a spingere e chiamano per diverse volte Gnata agli straordinari. Il fortino azzurro cede a 13’42”, quando Alves trasforma il rigore concesso per fallo di Banini. L’Italia, vedendosi superata, sbanda, e Gnata la tiene a galla con parate prodigiose. A 11’28” l’Italia ha l’occasione di rientrare: decimo fallo portoghese e tiro diretto per Cocco, che però non riesce a superare Girao. L’occasione sciupata spezza le gambe agli azzurri che subiscono ancora, ma non crollano e tengono aperta la gara fino a 52″ dal termine, quando Costa sigla la rete del 4-2 ponendo fine ai sogni della selezione azzurra.













Foto: FISR

robertosantangelo@oasport.it