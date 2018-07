Italia-Francia, Finale terzo posto Europei Hockey pista 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

L’Italia è stata sconfitta per 2-4 dal Portogallo nella seconda semifinale degli Europei di hockey su pista: gli azzurri domani torneranno in campo alle ore 17.00, per confrontarsi con la Francia (battuta per 2-8 dalla Spagna) nel match che metterà in palio la medaglia di bronzo.

La sfida verrà trasmessa in diretta streaming da Rink Hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. Di seguito il programma completo della partita:

Europei Hockey su pista La Coruna 2018

Domenica 22 luglio – Finale 3° posto

ore 17.00 Francia-Italia

diretta streaming su Rink Hockey TV

diretta testuale su OA Sport













Foto: FISR

robertosantangelo@oasport.it