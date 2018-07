Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Russia 11-1, le pagelle degli azzurri. Del Lungo mostruoso

Vola in semifinale il Settebello agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Barcellona: gli azzurri si impongono per 11-1 nei quarti con la Russia e arrivano al penultimo atto, al termine dell’ennesima performance perfetta sul piano tecnico e tattico. Andiamo a rivivere la partita odierna con le pagelle dei protagonisti azzurri.

Italia

Del Lungo, voto 10: davvero difficile fare di meglio rispetto ad oggi. Il portierone dell’AN Brescia subisce in 28′ di gioco soltanto una rete, ma para veramente tutto il possibile (spesso anche l’impossibile). I russi ci provano da ogni posizione, perfino su rigore, ma non si passa.

F. Di Fulvio, voto 6,5: non la solita performance stellare, prestazione più che sufficiente con qualche disattenzione (vedi il rigore sbagliato) in fase offensiva.

Molina Rios, voto 7: pura gestione per uno dei veterani della squadra tricolore che sale in cattedra allo scadere con una rete di pregevole fattura da falso centroboa.

Figlioli, voto 8: basta un dato per rappresentare la partita del capitano tricolore. 4/5 al tiro: un cecchino. Fa impazzire il portiere russo con finte e controfinte, in nuotata è superiore a tutti al mondo.

A. Fondelli, voto 6,5: bene in fase difensiva, non trova lo spunto giusto invece in zona d’attacco.

Vellotto, voto 7: fondamentale il suo apporto in fase difensiva. La Russia fa fatica a trovare tiri facili (poi c’è Del Lungo, nel caso).

Renzuto Iodice, voto 7: ottimo lavoro in entrambi i reparti per il neo recchelino che trova la rete sul finale dalla sua zolla.

Gallo, voto 8: un altro trascinatore per il Settebello. Lui che c’era già da Shanghai 2011, va a caccia di altri trionfi: il mancino siciliano dà spettacolo con una super tripletta.

N. Presciutti, voto 6,5: 15′ in acqua, tanto lavoro oscuro per il difensore dell’AN Brescia.

Bodegas, voto 6: non è devastante come in altre occasioni. Si limita al compitino il centroboa italo-transalpino.

Echenique, voto 6,5: la sua rete è davvero testimonianza di tutta la classe che può mettere in acqua. Non è ancora al top, ma quando si accende le difese avversarie non riescono a tenerlo.

Bertoli, senza voto: pochissimi minuti in acqua.

Nicosia, 6,5: pochissimi minuti in acqua, nessuna rete subita, un paio di parate eccellenti. Alle spalle di super Del Lungo c’è un’altra certezza.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Renzo Brico