Calcio, Europei Under19 2018: calendario, programma, orari e tv. C’è l’Italia, tutte le partite degli azzurri

Dal 16 al 29 di luglio avrà inizio la fase finale degli Europei 2018 Under19 di calcio, in Finlandia. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi e le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione alla citata rassegna iridata.

Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Italia, Ucraina, Portogallo, Francia e Turchia si contenderanno il titolo continentale. Gli Azzurrini allenati da Mirco Gasparetto sono stati inseriti nel gruppo A con Finlandia, Portogallo e Norvegia. Faranno il loro esordio il 16 luglio contro i padroni di casa, per poi vedersela il 19 contro i portoghesi ed il 22 contro i norvegesi.

Di seguito il programma completo delle partite dell’Italia che godranno della diretta televisiva di Raisport. La copertura della tv di Stato riguarderà anche le semifinali e la finale.

I gironi del Campionato Europeo Under 19

Gruppo A: Finlandia, Portogallo, Norvegia, ITALIA

Gruppo B: Turchia, Ucraina, Francia, Inghilterra

Lunedì 16 luglio

Norvegia-Portogallo (Vaasa – ore 14 italiane, 15 locali)

Finlandia-ITALIA (Vaasa – ore 19 italiane, 20 locali)

Giovedì 19 luglio

Finlandia-Norvegia (Seinajoki – 17.30 italiane, 18.30 locali)

Portogallo-ITALIA (Vaasa – 19.30 italiane, 20.30 locali)

Domenica 22 luglio

ITALIA-Norvegia (Seinajoki – 17.30 italiane, 18.30 locali)

Portogallo-Finlandia (Vaasa – 17.30 italiane, 18.30 locali)

Giovedì 26 luglio

Semifinali (a Vaasa) e play off migliori terze (a Seinajoki) per qualificazione al Mondiale Under 20 in Polonia nel 2019

Domenica 29 luglio

Finale a Seinajoki (ore 17.30 italiane, 18.30 locali)













Foto: royality / Shutterstock.com