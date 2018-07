Calcio, Europei Under 19: Italia-Norvegia. Programma, orari e tv

Si avvicina il giorno di Italia-Norvegia, valevole come terzo e ultimo incontro del girone A degli Europei Under 19 di calcio. La nazionale italiana può contare su due successi, contro la Finlandia padrona di casa per 1-0 e contro il Portogallo per 3-2; la Norvegia è invece stata sconfitta per 1-3 dal Portogallo, ma ha battuto per 3-2 la Finlandia. Vincendo questa partita, l’Italia, oltre alle semifinali, si assicurerebbe la partecipazione al Mondiale Under 20 del prossimo anno.

Italia-Norvegia si disputerà domani (domenica) alle ore 17:30 italiane (in Finlandia si va un’ora avanti). Teatro della sfida sarà l’OmaSP Stadion di Seinäjoki, che può contenere fino a seimila persone. Si accenderanno le frequenze tv di RaiSport (canale 57 della tv, 227 di Sky e 21 di Tivusat), nonché lo streaming di RaiPlay. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale dell’incontro, minuto per minuto, per non perdersi proprio nulla.

Domenica 22 luglio

17.30 Italia-Norvegia, Girone A, OmaSP Stadion, Seinäjoki

Foto: FIGC