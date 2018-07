Brasile-Messico, Mondiali 2018: programma, orari e tv

Brasile e Messico si sfideranno nel quinto ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma lunedì 2 luglio allo Stadio di Samara. Si preannuncia un incontro particolarmente interessante considerando la caratura tecnica e l’agonismo delle due formazioni, pronte a combattere per un posto ai quarti di finale. I verdeoro partiranno con tutti i favori del pronostico ma i messicani non vogliono smettere di sorprendere dopo aver già sconfitto la Germania, campione del mondo, all’esordio nel proprio girone.

I sudamericani si sono imposti nel loro raggruppamento, vincendo gli ultimi due match contro Costa Rica e Serbia dopo aver pareggiato contro la Svizzera. I centroamericani sono stati travolti dalla Svezia nel match di chiusura ma ora per poter impensierire la Selecao avranno bisogno di una prova di grande livello.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Messico, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 2 LUGLIO:

16.00 Ottavo di finale 5: Brasile vs Messico (a Samara)

BRASILE-MESSICO: COME VEDERE L’OTTAVO DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Brasile-Messico sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta tv anche su Mediaset Extra con il commento della Gialappa’s Banda.

Diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: A.RICARDO / Shutterstock.com