Belgio-Giappone, Mondiali 2018: programma, orari e tv

Sesto ottavo di finale in programma ai Mondiali di Calcio di Russia 2018. Lunedì 2 giugno scendono in campo Belgio e Giappone alla Rostov Arena per una partita che sarà ovviamente fondamentale visto lo scontro diretto. Diavoli Rossi nettamente favoriti visto quello che hanno fatto vedere nel girone Lukaku e compagni, per i nipponi, con un po’ di fortuna è arrivata un’insperata qualificazione agli ottavi. Andiamo a scoprire il programma e gli orari, oltre al palinsesto TV, della gara.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile seguire la partita in tv in chiaro su Canale 5 oppure in diretta streaming sul portale web di Mediaset. Potrete seguire la partita anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 2 luglio

Mondiali 2018 – Ottavi di finale

Stadio Rostov Arena, ore 20.00: Belgio-Giappone diretta tv su Canale 5)