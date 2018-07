Brasile-Belgio, Mondiali 2018: programma, orario e su che canale vederla in tv

Venerdì 6 luglio si giocherà Brasile-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia una partita pirotecnica tra due squadre votate all’attacco e che sono in grado di segnare da un momento all’altro. I verdeoro partiranno con tutti i favori del pronostico ma i Red Devils hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà gli avversari: in palio la semifinale contro la vincente di Francia-Uruguay.

Può succedere davvero di tutto in campo, l’incontro potrebbe essere aperto a tutti i risultati e sicuramente ci sarà da divertirsi: le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto trascinate dalle rispettive stelle. Il Brasile punta sul fenomeno Neymar, sugli estrosi Coutinho e Willian, sulla difesa guidata da Thiago Silva e sul portiere Alisson. Il Belgio cercherà di fare la differenza con i gol di Lukaku e Mertens.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 LUGLIO:

20.00 Brasile-Belgio

BRASILE-BELGIO: COME GUARDARLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Brasile-Belgio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF Shutterstock.com