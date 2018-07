Brasile-Belgio, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Consolidare il ruolo di favoriti e conquistare il pass per la semifinale. La missione del Brasile passa attraverso il delicato quarto di finale contro il Belgio, che stasera, venerdì 6 luglio, sarà l’avversario dei carioca nella Kazan Arena. I verdeoro hanno messo alle corde il Messico grazie alle giocate del gioiello Neymar, autore di un gol e un assist, ma anche e soprattutto per merito della solidità di una difesa che ha incassato una sola rete dall’inizio del torneo. Il Belgio, dal canto suo, ha conquistato 4 vittorie in 4 partite, ma ha sudato le classiche sette camicie per avere la meglio sul Giappone, avanti 0-2 a metà ripresa e ribaltato grazie alle giocate dei fuoriclasse in rosa e ai cambi in corsa del ct Martinez.

Il Brasile dispone di armi importanti, che fanno la differenza spesso persino quanto Neymar. Il talento di Coutinho, Willian, Douglas Costa, Firmino e Gabriel Jesus è straordinario, ma anche la solidità di Thiago Silva e Paulinho e la sicurezza di Alisson rappresentano armi importanti per sognare in grande. Sul fronte opposto, però, la classe di Hazard, De Bruyne e Mertens e il senso del gol di Lukaku rendono il Belgio una delle Nazionali più attrezzate per arrivare in fondo. Chi avrà la meglio, d’altra parte, sfiderà la vincente del match tra Uruguay e Francia in un incontro dal sapore di una finale anticipata.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile guardare la partita in diretta tv in chiaro su Canale 5 oppure in diretta streaming sul portale web di Mediaset. Potrete seguire la partita minuto per minuto anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mondiali 2018 – Quarti di finale

Venerdì 6 luglio

Kazan Arena, ore 20.00: Brasile-Belgio (diretta tv su Canale 5)













