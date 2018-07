Brasile-Belgio LIVE – DIRETTA Mondiali 2018: quarti di finale in tempo reale

Oggi venerdì 6 luglio si gioca Brasile-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Sfida pirotecnica che mette in palio un posto nelle semifinali della rassegna iridata: scontro diretto decisivo, o dentro o fuori, o si continua a sognare o si torna a casa. Si fronteggiano due squadre di assoluto spessore tecnico in una partita aperta a ogni risultato e in cui può succedere davvero di tutto.

I verdeoro partiranno leggermente favoriti ma non possono permettersi di sottovalutare gli agguerriti Red Devils, motivati a raggiungere un sogno. La corazzata sudamericana può contare sul fenomeno Neymar, sulla fantasia di Coutinho e William, sulla difesa guidata da Thiago Silva. La compagine europea proverà a puntare sui gol di Lukaku e Mertens per provare a tenere botta e regalarsi una vera e propria magia.

Si inizia alle ore 20.00.

Foto: A.PAES / Shutterstock.com

DI SEGUITO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA LIVE DELLA PARTITA