Brasile-Belgio 1-2, Mondiali 2018: impresa dei Red Devils, semifinale storica. Verdeoro a casa, disfatta Neymar

Il Brasile è crollato al cospetto di un maestoso Belgio, i Red Devils hanno sovvertito il pronostico della vigilia, hanno sconfitto la quotata Seleçao per 2-1 e si sono qualificati alle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. I ragazzi di Martinez ora affronteranno la Francia in una sfida tutta europea: per la seconda volta nella sua storia il Belgio approda tra le quattro grandi nel Pianeta (quarti nel 1986). La notizia clamorosa è una e una sola: il Brasile è fuori dalla rassegna iridata, i grandi favoriti per la conquista del trofeo sono usciti ben prima del previsto, Neymar e compagni tornano a casa e non riscattano lo shock di quattro anni fa al Maracanà quando persero per 7-1 contro la Germania.

Tite opta per un 4-2-3-1: Alisson tra i pali, Miranda e Thiago Silva al centro della difesa, sugli esterni il recuperato Marcelo e Fagner; diga con Fernandinho e Paulinho; Neymar, Coutinho e Willian in supporto a Gabriele Jesus. Il Belgio replica con Courtois estremo difensore; retroguardia a tre con Alderweireld, Kompany e Vertonghen; centrocampo aggressivo con Meunier, Fellaini, Witsel e Chadili; tridente offensivo composto da De Bruyne, Lukaku e Hazard.

I verdeoro partono bene e all’ottavo minuto Thiago Silva coglie il palo colpendo il pallone con la coscia su calcio d’angolo. Al 13′ arriva il gol del vantaggio grazie a un’autogol di Fernandinho che devia nella propria porta un cross da calcio d’angolo. I Red Devils alzano il ritmo, i sudamericani vanno in crisi e arriva il meritato raddoppio della compagine europea: ripartenza strepitosa di Lukaku che pesca De Bruyne, destro poderoso dal limite e 2-0.

Tite decide di iniziare la ripresa con Roberto Firmino al posto di Willian. I verdeoro spingono con insistenza (anche se il Belgio va vicino al 3-0 con il mancino di Lukaku), al 73′ entra Renato Augusto per uno spento Paulinho e dopo tre minuti è proprio lui ad accorciare le distanze con un bel colpo di testa nel cuore dell’area su invito al bacio di Coutinho. La partita svolta e il Brasile ha diverse occasioni per il pareggio: Renato Augusto sbaglia un tiro a porta aperta dal limite, Coutinho apre troppo il piatto all’84 e al 94′ Courtois ha compiuto un miracolo prendendo all’incrocio il bellissimo tentativo al limite di Neymar.













Foto: A.PAES / Shutterstock.com