BPER Beach Volley Italia Tour 2018, Ostia. Roma padrona sulla sabbia di casa: primo sigillo per De Luca/Colaberardino e Allegretti/Toti

Roma comanda sulla sabbia di casa. Ci sono quattro romani doc sul gradino più alto del podio nella seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che si è conclusa questo pomeriggio sulla sabbia dello stabilimento La Spiaggia di Ostia.

In campo maschile a sorpresa ma fino a un certo punto la vittoria dei padroni di casa Francesco de Luca e Luca Colaberardino che raggiungono la finale con un percorso tortuoso e riescono a battere i concittadini Andrea Lupo e Davide Michienzi. Le due coppie in finale si conoscevano benissimo e alla fine De Luca/Colaberardino hanno espresso la loro superiorità vincendo 2-0 (21-18, 21-10) con crollo finale di Lupo/Michienzi nel secondo set. Terzo gradino del podio per Morelli/Rossi che hanno superato 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) i giovani Canegallo/Casellato nella finale per il bronzo.

In campo femminile primo sigillo stagionale per Giulia Toti e Jessica Allegretti che, sulla sabbia di casa, ritrovano il primo gradino del podio al termine di un torneo di grande spessore senza macchia con cinque successi e nessuna sconfitta. L’ultimo successo del torneo, in finale, contro le grandi favorite di questa seconda tappa, Sara Bredienbach ed Elena Colombi che avevano battuto Toti e Allegretti nella semifinale della prima tappa del Campionato Italiano a San Cataldo e avevano vinto la tappa di Bibione del circuito tricolore una settimana fa.

Giulia Toti e Jessica Allegretti, però si sono prese una bella rivincita nell’atto conclusivo della tappa di Ostia dominando e vincendo con un secco 2-0. (21-12, 21-16) un po’ a sorpresa per quello che si era visto fino a quel momento con Colombi e Breidenbach calate vistosamente anche dal punto di vista fisico nel momento decisivo della due giorni romana. Terzo gradino del podio per Debora Allegretti e Eleonora Annibalini che, nella finale per il terzo posto, hanno superato 2-0 (21-17, 21-14) le rivelazioni del torneo, Culiani/Luca, che possono comunque gioire per un inatteso quarto posto.

TORNEO MASCHILE:

Quarto turno perdenti: De Fabritiis/Boesso-Casellato/Canegallo 1-2 (21-15, 19-21, 14-16), Titta/Mencaroni-Gambarelli/Romani 2-1 (14-21, 23-21, 15-7), Fornaro/Morelli, Manni/Bonifazi 1-2 (21-18, 17-21, 8-15), De Luca/Colaberardino-Casali/Perini 2-0 (21-6, 21-10).

Semifinali vincenti: Lupo/Michienzi-Alfieri/Sacripanti 2-0 (21-16, 21-18), D. Sablone/Tailli-Morelli/Rossi 0-2 (24-26, 23-25)

Quinto turno perdenti: De Luca/Colaberardino-Manni/Bonifazi 2-0 (21-0, 21-0), Titta/Mencaroni-Casellato/Canegallo 0-2 (17-21, 14-21)

Sesto turno perdenti: De Luca/Colaberardino-Alfieri/Sacripanti 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Casellato/Canegallo-D. Sablone/Tailli 2-0 (21-15, 21-17)

Semifinali: Lupo/Michienzi-Casellato/Canegallo 2-1 (20-22, 21-17, 15-9), Morelli/Rossi-De Luca/Colaberardino 1-2 (17-21, 23-21, 10-15)

Finale 3. posto: Morelli/Rossi-Casellato/Canegallo 2-1 (21-16, 19-21, 15-12)

Finale: Lupo/Michienzi-De Luca/Colaberardino 0-2 (18-21, 10-21)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali vincenti: Colombi/Breidenbach-D. Allegretti/Annibalini 0-2 (11-21, 11-21), Dalmazzo/Bonifazi-Toti/J. Allegretti 0-2 (21-23, 16-21).

Quinto turno perdenti: Culiani/Luca-Cutri/Vizio 2-0 (21-15, 21-18), Vigna/Pisani-Mansueti/Mansueti 0-2 (9-21, 16-21).

Sesto turno perdenti: D. Allegretti/Annibalini-Mansueti/Mansueti 2-0 (21-17, 23-21), Culiani/Luca-Dalmazzo/Bonifazi 2-1 (21-15, 15-21, 15-11)

Semifinali: Colombi/Breidenbach-Culiani/Luca 2-0 (21-17, 21-17), D. Allegretti/Annibalini-Toti/J. Allegretti 0-2 (17-21, 17-21)

Finale 3. posto: D. Allegretti/Annibalini-Culiani/Luca 2-0 (21-17, 21-14)

Finale: Toti/J. Allegretti-Colombi/Breidenbach 2-0 (21-12, 21-16)