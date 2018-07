BPER Banca Beach Volley Tour 2018: si vola in Sardegna. Due giorni di sfide emozionanti sulla sabbia di Alghero

Un tuffo dove l’acqua è più blù per la quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 28 e domenica 29 luglio al Lido San Giovanni nel consueto appuntamento del torneo sulla sabbia sarda quest’anno di Alghero

La Sardegna, che quattro anni fa ospitava la finale del Campionato Europeo a Cagliari, manca da un po’ nei grandi circuiti internazionali e italiani e la tappa del BVIT è un buon modo per riportare il beach volley sulle spiagge dell’Isola grazie all’impegno della ASD Polisportiva Sottorete che si è accollata la organizzazione locale dell’appuntamento numero quattro del Circuito BPER Banca.

“Il torneo di beach volley è uno dei momenti clou del Summer Beach Tour che per 20 giorni popola la spiaggia di Lido San Giovanni con eventi tutte le sere – commenta il responsabile del comitato organizzatore Stefano Ogno – Il Summer Beach è un evento itinerante, le prime due tappe si sono già svolte e ora è il momento di Alghero. C’è il beach volley ma ci sono anche intrattenimento, animazione e spettacolo per chi vuole trascorrere qualche ora in modo diverso sulla spiaggia, fino ad arrivare agli spettacolari Fuichi d’Artificio di Ferragosto”

Tra i partner della quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour, oltre a Fastweb, che segue di pari passo il circuito così come il main sponsor BPER Banca, anche le aziende Web Project di Alghero, Global Service Immobiliare e Poste Sarde. “Nella due giorni del torneo di beach volley abbiamo preparato un programma nutritissimo di eventi – conclude Ogno – ci sarà un’esposizione di Harley Davidson, un Barber Shop in spiaggia per chi vorrà sistemare barba e capelli, giocatori compresi, diversi spettacoli rivolti ai più piccoli e un aperitivo con dj set che ci terrà compagnia sabato e domenica nel pre-cena. Domani sera, sabato, prima ci sarà lo spettacolo musicale con le Rock-a-Bella Sisters e poi faremo tutti festa alla discoteca Il Ruscello con un party al quale sono invitati anche tutti i giocatori del torneo”.

Una festa vera e propria anche di beach volley con alcune fra le coppie che in stagione sono state protagoniste nelle prime tappe del BPER Banca BVIT e del campionato italiano. In campo femminile le teste di serie numero uno sono Prioglio/Giacosa, poi Guidi/Arboit, Armatura/Palombo, Barbuiani/Boscolo e Cali/Brembilla. In campo maschile teste di serie numero uno Casali/Perini, poi Gambarelli/Agostini, Bramante/Zanella, Balestra/Giovanati e Arnaldi/Agamennone. Sulla sabbia di Alghero si sfideranno 24 coppie maschili e 18 coppie femminili per un montepremi pari a 3000 euro.