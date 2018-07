Boxe, Anthony Joshua svela i prossimi match: due incontri a Wembley. Super sfida a Wilder in primavera? Date e avversari

Tutti gli appassionati della boxe stanno attendendo la super sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder, il già annunciato match del secolo che metterà in palio tutte le cinture iridate dei pesi massimi e che ci consegnerà un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina. I due contendenti, tramite i propri manager, stanno cercando di trovare un accordo che però al momento sembra ancora molto lontano: entrambi i pugili vorrebbero incrociare i guantoni con l’acerrimo rivale ma naturalmente alle proprie condizioni e si sta ancora cercando un punto di incontro.

Nel frattempo il britannico ha svelato le date dei suoi prossimi incontri che si terranno al Wembley Stadium di Londra, teatro della sua leggendaria vittoria su Wladimir Klitschko nel 2017 davanti a 90mila spettatori. Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO salirà sul ring il 23 settembre e il 12 aprile con un doppio annunciato sold-out anche se non si conoscono ancora gli avversari. Molto probabilmente a settembre se la dovrà vedere contro il 38enne russo Alexander Povetkin in un incontro obbligato dalla WBA. Difficile infatti che riesca a trovare un accordo lampo con Wilder per quel giorno e ci sarebbe anche poco tempo per un promuovere un evento che muoverebbe un volume d’affari miliardario. La super sfida con Wilder, Campione del Mondo WBC, potrebbe dunque avvenire in primavera: il popolo della boxe attende fremente.













Foto: Huw Fairclough / Shutterstock.com