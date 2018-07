Biathlon: squadra A ed Elite in raduno ad Obertilliach (Austria), inizia ad Anterselva la preparazione di juniores e giovani

Si riuniscono per la prima volta nella preparazione estiva il gruppo A e il quartetto élite della nazionale italiana di biathlon: il raduno iniziato ad Obertilliach domenica 8 e che proseguirà fino a domenica 15 luglio vede convocati Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini per la selezione A, con i tecnici Klaus Hollrigl e Nicola Pozzi, mentre Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch saranno assistiti dal tecnico Andrea Zattoni. Ricordiamo che il gruppo si ricomporrà ufficialmente negli ultimi mesi della preparazione in vista degli impegni di Coppa del Mondo, che prenderà il via il 2 dicembre a Pokljuka (Slovenia).

Nella località francese di Bessans invece sono ripresi gli allenamenti della squadra B, che proseguiranno la preparazione fino a domenica 15 luglio. Convocati per l’occasione Patrick Braunhofer, Michael Durand, Mattia Nicase, Daniele Cappellari, Simon Leitgeb, Paolo Rodigari, Irene Lardschneider, Michela Carrara ed Eleonora Fauner con gli allenatori Alexander Inderst e Samantha Plafoni.

Infine prende il via ad Anterselva (Bz) la preparazione estiva della squadra juniores/giovani, sotto lo sguardo del neoallenatore responsabile Mirco Romanin ed il tecnico Fabio Cianciana, che sono impegnati nella località che ospiterà i Mondiali del 2020 da lunedì 9 e lo saranno fino a venerdì 15 luglio. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato Peter Tumler, Kevin Gontel, Cedric Christille, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, David Zingerle, Iacopo Leonesio, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi, Sara Cesco Fabbro e Rebecca Passler.

Foto: Serge Schwan (FISI)

nicolo.persico@oasport.it

