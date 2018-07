Belgio-Inghilterra, Mondiali 2018: le probabili formazioni della finale per il terzo posto. Kane e Lukaku si giocano il titolo di capocannoniere

Agguantare il terzo posto per dimenticare la cocente delusione dell’eliminazione in semifinale ai Mondiali 2018 in Russia. Belgio e Inghilterra si ritrovano nella finalina dopo essersi già scontrati nella fase a gironi in un match utile soltanto per assegnare il primo posto e vinto dai Diavoli Rossi con un gol di Januzaj. Stavolta, però, la posta in palio è più allettante, anche se entrambe le squadre sono arrivate ad un passo dal sogno e dovranno trovare le motivazioni per giocare al massimo una sfida che regalerebbe soltanto il terzo gradino di podio a chi fino a pochi giorni fa bramava alzare al cielo la Coppa del Mondo.

Martinez, ct del Belgio, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Courtois tra i pali, Alderweireld, Kompany e Vertonghen al centro della difesa, Carrasco e Chadli sulle corsie esterne. In mediana potrebbero agire Fellaini e Witsel, mentre i fenomeni De Bruyne e Hazard saranno i due trequartisti alle spalle della punta centrale Lukaku.

Il ct inglese Southgate, invece, farà leva sul 3-5-2 con Cahill, Stones e Maguire davanti a Pickford, mentre Walker dovrebbe rimpiazzare l’infortunato Trippier e Rose potrebbe essere preferito a Young. In mediana Henderson sarà il vertice basso davanti alla difesa, con Alli e Lingard mezz’ali, mentre Sterling agirà accanto a Kane, leader e capocannoniere del torneo con 6 reti, 2 in più del suo avversario Lukaku.

Di seguito, le probabili formazioni del match:

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; De Bruyne, Hazard; Lukaku All.: Martínez.

Inghilterra (3-5-2): Pickford; Cahill, Stones, Maguire; Walker, Lingard, Henderson, Alli, Rose; Sterling, Kane. All.: Southgate.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com