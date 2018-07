Belgio-Giappone, Ottavi Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Quest’oggi. lunedì 2 luglio, scendono in campo Belgio e Giappone alla Rostov Arena per il sesto ottavo di finale dei Mondiali 2018. I Diavoli Rossi sono i favoriti ma dovranno dimostrarlo anche nella fase a eliminazione diretta. Superato alla grande l’esame del girone G, la squadra del CT Martinez adesso non può sbagliare. L’avversario è il Giappone, passato per il rotto della cuffia, grazie al criterio fair play, nel girone con Colombia, Senegal e Polonia, concluso con 4 punti. 9, invece, quelli del Belgio, capace di battere nell’ultima giornata anche l’Inghilterra, grazie alla magia di Januzaj.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile seguire la partita in tv in chiaro su Canale 5 oppure in diretta streaming sul portale web di Mediaset. Potrete seguire la partita anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Lunedì 2 luglio

Mondiali 2018 – Ottavi di finale

Stadio Rostov Arena, ore 20.00: Belgio-Giappone diretta tv su Canale 5)













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com