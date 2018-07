Basket, Europei Under 18 maschili: l’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa

L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto.

Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta tenendo una media punti e rimbalzi piuttosto alta nella competizione (è uno dei quattro ad essere sopra i 20 punti a partita). Nonostante i 17 punti di Mattia Palumbo, i ragazzi allenati da coach Andrea Capobianco non sono riusciti quasi mai a trovarsi davanti nel corso di una partita a tratti dominata dagli ellenici.

Il pronto riscatto è arrivato contro la Croazia, battuta 74-67 con 20 punti di Federico Miaschi e del succitato Palumbo a risolvere una partita che pareva incanalata per pessimi binari nel primo quarto. Non sono bastati ai croati i 23 punti di Luka Samanic, il miglior realizzatore dei suoi.

La terza e ultima partita ha visto rimanere in panchina Palumbo per un affaticamento muscolare, e ciò ha influito assai sul rovescio patito contro i padroni di casa lettoni: il 68-90 non lascia spazio a repliche, con cinque uomini in doppia cifra per la Lettonia e Miaschi che non ha la possibilità di supplire all’assenza del giocatore che ha disputato l’ultima stagione sportiva a Treviglio, in A2.

L’incrocio degli ottavi di finale è ancora ignoto, ma sarà in ogni caso difficile, visto che di fronte ci sarà una tra Russia, Francia e Germania: nel girone B, infatti, regna il caos più totale, che soltanto l’incontro finale tra Francia e Germania dirimerà.













