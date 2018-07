Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Losiak/Kantor profeti in patria! La prima volta di Bansley/Wilkerson

Due anni e tre mesi. Tanto hanno atteso Bartosz Losiak e Piotr Kantor per tornare a vincere un torneo del World Tour dopo quel trionfo sulla sabbia che sarebbe poi diventata olimpica nel marzo del 2016 a Rio de Janeiro (unico successo dei polacchi nel circuito mondiale fino a oggi). Serviva la sabbia amica, quella di Varsavia, serviva un pubblico entusiasta che ha riscaldato un clima rigido, quasi autunnale, per spingere i polacchi (cinque volte sul podio, due volte secondi, tre volte terzi ma mai primi nei grandi tornei del World Tour negli ultimi due anni) verso una bella vittoria nel 4 Stelle in casa.

Bellissima la finale che ha visto Losiak/Kantor vincere 2-1 contro i brasiliani Vitor Felipe/Evandro. Splendido il primo set che ha visto i sudamericani spegnere gli entusiasmi dei padroni di casa vincendo al quinto tentativo 29-27. Nel secondo set la reazione di Kantor/Losiak che hanno dominato vincendo 21-13. Tie break ad altalena con i polacchi avanti 11-8, i brasiliani che si sono avvicinati fino al 13-12, poi l’attacco di Losiak e l’errore di Vitor Felipe che ha regalato il successo finale alla coppia citata, facendo esplodere letteralmente le tribune di Varsavia. Terzo gradino del podio per i lettoni Samoilovs/Smedins che hanno vinto 2-1 (21-18, 18-21, 17-15) la battaglia per il terzo posto con gli olandesi Brouwer/Meeuwsen.

In campo femminile prima vittoria in carriera per le canadesi Heather Bansley e Brandie Wilkerson che hanno spento il sogno delle tedesche di Laboureur/Sude di tornare sul gradino più alto del podio a un anno dall’ultimo successo a Gstaad el luglio 2017. Le nordamericane hanno vinto la finale con un secco 2-0 (21-17, 21-17) al termine di un match a senso unico e, nel momento di difficoltà di Pavan/Humana Paredes, ecco che il Canada trova una seconda coppia di valore assoluto. Bronzo per le brasiliane Agatha/Duda che, rispettando il pronostico, hanno battuto 2-0 (21-17, 21-18) le statunitensi Claes(Hochevar.