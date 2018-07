Beach volley, World Tour 2018 Varsavia. Europa contro Resto del Mondo nella giornata delle finali in Polonia

Ancora Europa contro Resto del Mondo nella giornata dedicata alle finali nel torneo 4 Stelle del World Tour a Varsavia. La Polonia gioisce e spinge Kantor/Losiak che proveranno sulla sabbia di casa a rompere l’incantesimo che li vede a digiuno di vittorie da due anni con ben cinque podi nelle ultime due stagioni. L’avversario è tosto ma forse la coppia meno attesa tra quelle brasiliane, una delle tante protagoniste della rivoluzione di meno di un mese fa, composta dal campione del mondo in carica Evandro e da Vitor Felipe, capace almeno una volta all’anno di prendersi la copertina nel World Tour pur senza essere uno dei super top player brasiliani. Decisivo per loro il successo nel derby con Andrè/Alison nei quarti di finale. Nella finale per il bronzo di fronte Brouwer/Meeuwsen che sono sempre lì, ad altissimi livelli e a cui ieri è mancato qualcosa in battuta per vincere la semifinale con i padroni di casa e Smedins/Samoilovs che si confermano in grande condizione in questa stagione.

In campo femminile, a proposito di grandi digiuni, provano a romperlo ad un anno esatto dalla loro ultima vittoria a Gstaad le tedesche Laboureur/Sude, finora un po’ incompiute e discontinue in stagione e finalmente protagoniste di una finale contro le canadesi Bansley/Wilkerson che si confermano ad altissimo livello e vogliono fare meglio del secondo posto di una settimana fa ad Ostrava quando furono sconfitte in finale da Hermannova/Slukova (rivincita per le canadesi a Varsavia nei quarti di finale). Il bronzo se lo giocheranno le brasiliane Agatha/Duda e le statunitensi Hochevar/Claes: due scuole dominanti che nell’ultimo periodo non sempre riescono ad essere protagoniste assolute come erano abituate a fare in passato.

Quarti di finale maschili: Perusic/Schweiner (Cze)-Kantor/Losiak (Pol) 1-2 (21-17, 19-21, 11-15), Herrera/Gavira (Esp)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 0-2 (17-21, 29-31), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Alison/Andre (Bra) 2-0 (24-22, 21-12), Smedins/Samoilovs (Lat)-O’Gorman/Saxton (Can) 2-0 (21-16, 21-15).

Semifinali maschili: Kantor/Losiak (Pol)-Brouwer/Meeuwsen (Ned) 2-1 (21-17, 17-21, 15-12), Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Smedins/Samoilovs (Lat) 2-0 (21-19, 21-15)

Quarti di finale femminili: Barbara/Fernanda (Bra)-Laboureur/Sude (Ger) 0-2 (15-21, 18-21), Agatha/Duda (Bra)-Branagh/Walsh Jennings (Usa) 2-1 (21-19, 24-26, 15-9), Bansley/Wilkerson (Can)-Hermannova/Slukova (Cze) 2-1 (21-19, 18-21, 15-8), Liliana/Elsa (Esp)-Hochevar/Claes (Usa) 0-2 (19-21, 18-21)-

Semifinali femminili: Laboureur/Sude (Ger)-Agatha/Duda (Bra) 2-0 (21-16, 21-18), Bansley/Wilkerson (Can)-Hochevar/Claes (Usa) 2-0 (21-17, 21-12)