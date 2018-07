Beach volley, World Tour 2018 Tokyo, Agadir, Samsun. Italbeach avanti in Marocco e Turchia: Benzi/Spirito e Michieletto/Ferraris in main draw

AGADIR

C’è tantissima Italia nel tabellone principale del torneo 2 Stelle di Agadir in Marocco che da domani vivrà la sua fase decisiva con le sfide del tabellone principale. Alle tre coppie già inserite in main draw si sono aggiunte oggi in campo femminile Gradini/Scampoli, che non hanno dovuto disputare partite di qualificazione essendo solo quattro le coppie iscritte e in campo maschile Benzi/Spirito, che raggiungono il loro primo tabellone principale battendo i norvegesi Gamlemoen/Helland 2-0 (22-20, 21-15), soffrendo solo nel primo set.

Nel torneo maschile Benzi/Spirito affronteranno alle 14 gli argentini Capogrosso/Azaad, coppia che vanta anche qualche buon risultato nel main draw, nella semifinale del girone preliminare (bisogna arrivare tra le prime due per avere la certezza del passaggio alla fase ad eliminazione diretta). Nell’altra sfida del girone di fronte gli spagnoli Mesa/García e i danesi Abell/Thomsen.

Gli attesi Abbiati/Andreatta, reduci dal nono posto di Gstaad e dal terzo gradino del podio nella tappa di Cervia del Campionato Italiano, affronteranno alle 14.50 nella semifinale di un girone non semplice i canadesi Fecteau-Botin/Grabovskyy, all’esordio nel circuito mondiale. Nell’altra semifinale di fronte gli austriaci Schnetzer/Müllner e i tedeschi Dollinger/Kulzer.

In campo femminile in un girone a tre coppie Menegatti/Orsi Toth faranno il loro ritorno nel World Tour due anni dopo l’ultima presenza affrontando in semifinale alle 11.30 le danesi Tyndeskov/Trans: sulla carta un primo turno tutto sommato abbordabile. In caso di vittoria le azzurre affronterebbero le russe Birlova/Ukolova nella finale per il primo posto nel girone. Primo turno sulla carta non impossibile anche per Gradini/Scampoli che alle 13.10 se la vedranno con le esperte inglesi Palmer/Grimson. Nell’altra semifinale del girone di fronte le svedesi Thurin/Thurin e le svizzere Huber/Greber. Impegno più gravoso per Barboni/Costantini che affrontano nella semifinale del girone sempre alle 13.10 la coppia russa Filina/Filkova. Nell’altra sfida del girone saranno di fronte le lettoni Lece/Liepinlauska e le cipriote Gusarova/Konstantopoulou.

Qualificazioni maschili: Dressler/Huber (Aut)-bye, Benzi/Spirito (Ita)-Gamlemoen/Helland (Nor) 2-0 (22-20, 21-15), Fecteau-Botin/Grabovskyy (Can)-Ryan/Thompson (Can) 2-0 (21-11, 21-13), Molin/Tholse (Swe)-bye, Blake/Mann (Aus)-Farag/Fayed (Egy) 2-0 (21-18, 21-18), Habr/Lenc (Cze)-bye

Semifinali gironi maschili: Pool A: Capogrosso/Azaad (Arg)-Benzi/Spirito (Ita), Mesa/García (Esp)-Abell/Thomsen (Den). Pool B: Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Mann/Blake (Aus), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Métral/Hagenbuch (Sui). Pool C: Andreatta/Abbiati (Ita)-Fecteau-Boutin/Grabovskyy (Can), Schnetzer/Müllner (Aut)-Dollinger/Kulzer (Ger). Pool D: Solovejs/Finsters (Lat)-Tholse/Molin (Swe), Appelgren/Boman (Swe)-Karpa/Sievers (Ger). Pool E: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Smedins/Regza (Lat), Oscar/Luciano (Bra)-Solhaug/Retterholt (Nor). Pool F: Dumek/Bercik (Cze)-Paszkowski/Lysikowski (Pol), Huber/Dressler (Aut)-Lenc/Habr (Cze).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Birlova/Ukolova (Rus)-Bye, Tyndeskov/Trans (Den)-Menegatti/Orsi Toth (Ita). Pool B: Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Bye, Ozolina/Caica (Lat)-Lindström/Malmström (Swe). Pool C: Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Zeroual/Mahassine (Mar), Driessen/Meertens (Ned)-Laird/Kendall (Aus). Pool D: Yoken/Simonsson (Swe)-Påhlsson/Rådström (Swe), Friedl/Strauss (Aut)-Konstantinou/Angelopoulou (Cyp). Pool E: Palmer/Grimson (Eng)-Gradini/Scampoli (Ita), Thurin/Thurin (Swe)-Huber/Greber (Sui). Pool F: Costantini/Barboni (Ita)-Filina/Filkova (Rus), Lece/Liepinlauska (Lat)-Gusarova/Konstantopoulou (Cyp)

SAMSUN

Bel colpo di Carolina Ferraris e Francesca Michieletto che conquistano il loro secondo tabellone principale nel World Tour dopo l’ottimo quinto posto di Miguel Ferreira in Brasile, superando le qualificazioni del torneo 1 Stella di Samsun in Turchia. Le azzurre hanno sconfitto di autorità 2-0 (21-12, 21-17) le giapponesi Matsuyama/Wada e domani saranno in campo nel main draw. Nelle semifinali dei gironi preliminari Ferraris/Michieletto affronteranno alle 14.50 le padrone di casa Merve/Okakci, sempre tredicesime finora nei tre tornei precedenti disputati in Turchia. Nell’altra sfida del girone di fronte le svedesi Nilsson/Ogren e le polacche Lodej/Duda.

Qualificazioni femminili: Matsuyama/Wada (Jpn)-Ferraris/Michieletto (Ita) 0-2 (12-21, 17-21), Lodej/Duda (Pol)-Petrosanu/Corcoz (Rou) 2-0 (21-15, 21-14).

Qualificazioni maschili primo turno: Nishizawa/Kojima (Jpn)-Boermans/Haanappel (Ned) 0-2 (13-21, 15-21)

Qualificazioni maschili secondo turno: Ertl/Baldauf (Aut)-Boermans/Haanappel (Ned) 1-2 (21-23, 21-15, 13-15), Williams/Govender (Rsa)-Potola/Pala (Cze) 2-1 (17-21, 21-13, 15-12), Oláh/Benkö (Hun)-Ulutas/Eryilmaz (Tur) 2-1 (21-13, 18-21, 15-10), Gavrilov/Milic (Srb)-Gala/Kufa (Cze) 0-2 (12-21, 16-21)

Semifinali gironi femminili. Pool A: Freiberger/Teufl (Aut)-Sari/Döner (Tur), Lutter/Szombathelyi (Hun)-Dostalova/Komarkova (Cze). Pool B: Rehackova/Stochlova (Cze)-Ceylan/Keskin (Tur), Wouters/Ypma (Ned)-Lovsin/Kotnik (Slo). Pool C: Olivova/Pluharova (Cze)-Karayilan/Atasoy (Tur), Okholm/Sondergard (Den)-Sittig/Pierangeli (Rsa). Pool D: Merve/Ocakci (Tur)-Ferraris/Michieletto (Ita), Nilsson/Ogren (Swe)-Lodej/Duda (Pol).

Semifinali gironi maschili. Pool A: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Boermans/Haanappel (Ned), Weiss/Dzavoronok (Cze)-Dundar/Baysal (Tur). Pool B: Salemi/Vakili (Iri)-Williams/Govender (Rsa), Klasnic/Plavsic (Srb)-Ibrahim/Gögtepe (Tur). Pool C: Myslivecek/Pihera (Cze)-Calik/Savas (Tur), Vasiljev/Malinauskas (Ltu), Gala/Kufa (Cze). Pool D: Sagir/Cebeci (Tur)-Sotola/Pala (Cze), Kunert/Eglseer (Aut)-Oláh/Benkö (Hun)

TOKYO

Spettacolo e grande equilibrio nella prima giornata di sfide del main draw nel 3 Stelle di Tokyo sulla sabbia che ospiterà il torneo olimpico 2020. Non ci sono azzurri al via in un torneo snobbato dai top team, nel quale al momento sono protagoniste le coppie statunitensi. Si salva per il rotto della cuffia la coppia che aveva trionfato ad Haiyang la settimana scorsa nel torneo maschile, gli austriaci Seidl/Waller, che hanno vinto al tie break la finale per il terzo posto nel girone.

In campo femminile si sono disputate le semifinali dei gironi con tanta Europa in finale. Bene le coppie statunitensi, male le padrone di casa che piazzano una sola coppia nelle finali per il primo posto.

Semifinali gironi maschili: Pool A: Ahmed Tijan/Cherif (Qat)-Koshikawa/Kurokawa (Jpn) 2-0 (21-7, 21-6), Budinger/Rosenthal (Usa)-Zemljak/Pokeršnik (Slo) 2-0 (21-13, 21-15). Pool B: Kolaric/Basta (Srb)-Hatabe/Tsuchiya (Jpn) 2-0 (21-12, 23-21), Kissling/Zandbergen (Sui)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (18-21, 14-21). Pool C: Bergmann/Harms (Ger)-Shiratori/Ageba (Jpn) 2-1 (16-21, 21-14, 15-11), Gao/Li (Chn)-Durant/Schumann (Aus) 0-2 (15-21, 15-21). Pool D: Patterson/Slick (Usa)-Hasegawa/Shimizu (Jpn) 2-0 (21-17, 21-18), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Berntsen/Mol (Nor) 0-2 (21-23, 18-21). Pool E: Walkenhorst/Winter (Ger)-Trummer/Friedl (Aut) 2-0 (21-11, 21-14), Ermacora/Pristauz (Aut)-Nurminen/Siren (Fin) 2-1 (27-25, 15-21, 19-17). Pool F: Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Wheelan/MacNeil (Can) 2-0 (21-16, 21-14), Seidl/Waller (Aut)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 1-2 (18-21, 22-20, 11-15). Pool G: Grimalt/Grimalt (Chi)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra) 2-0 (21-18, 21-12), Kolinske/Evans (Usa)-Surin/Adisorn (Tha) 2-0 (24-22, 21-7).

Finali primo posto gironi maschili: Ahmed Tijan/Cherif (Qat)-Budinger/Rosenthal (Usa) 2-0 (21-18, 24-22), Kolaric/Basta (Srb)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-1 (14-21, 21-15, 15-6), Bergmann/Harms (Ger)-Durant/Schumann (Aus) 2-0 (21-19, 21-17), Patterson/Slick (Usa)-Berntsen/Mol (Nor) 2-1 (17-21, 22-20, 15-10), Walkenhorst/Winter (Ger)-Ermacora/Pristauz (Aut) 1-2 (18-21, 21-15, 12-15), Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 2-0 (21-13, 21-18), Grimalt/Grimalt (Chi)-Kolinske/Evans (Usa) 2-0 (21-13, 21-16)

Finali terzo posto gironi maschili: Koshikawa/Kurokawa (Jpn)-Zemljak/Pokeršnik (Slo) 0-2 (8-21, 8-21), Hatabe/Tsuchiya (Jpn)-Kissling/Zandbergen (Sui) 0-ò2 (14-21, 14-21), Shiratori/Ageba (Jpn)-Gao/Li (Chn) 0-2 (28-30, 20-22), Hasegawa/Shimizu (Jpn)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 0-2 (21-23, 18-21), Trummer/Friedl (Aut)-Nurminen/Siren (Fin) 0-2 (10-21, 17-21), Wheelan/MacNeil (Can)-Seidl/Waller (Aut) 1-2 (22-20, 17-21, 12-15), Di Giantommaso/Silvestre (Fra)-Surin/Adisorn (Tha) 2-0 (21-15, 21-19)

Sedicesimi di finale maschili: Berntsen/Mol (Nor)-Nurminen/Siren (Fin), Durant/Schumann (Aus)-Nõlvak/Tiisaar (Est), Budinger/Rosenthal (Usa)-Seidl/Waller (Aut), Kolinske/Evans (Usa)-Kissling/Zandbergen (Sui), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Zemljak/Pokeršnik (Slo), Walkenhorst/Winter (Ger)-Gao/Li (Chn), Betzien/Erdmann (Ger)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra), Nuttanon/Sedtawat (Tha)-Takahashi/Gottsu (Jpn),

Semifinali gironi femminili: Pool A: Murakami/Ishii (Jpn)-Thibodeau/Witt (Usa) 2-0 (21-14, 21-14), Placette/Richard (Fra)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol) 1-2 (21-19, 16-21, 7-15). Pool B: Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Coelho/Paquete (Por) 2-0 (21-13, 21-11), Radarong/Udomchavee (Tha)-Nagata/Kumada (Jpn) 2-1 (19-21, 21-19, 15-13). Pool C: Wang/Xia (Chn)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 2-0 (21-15, 21-12), Lunde/Ulveseth (Nor)-Wang/Zeng (Chn) 2-0 (21-18, 21-15). Pool D: Fendrick/Sponcil (Usa)-Sider/Lapointe (Can) 2-0 (21-11, 21-9), Kusano/Take (Jpn)-Mersmann/Tillmann (Ger) 0-2 (13-21, 18-21). Pool E: Flint/Day (Usa)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 2-1 (21-11, 17-21, 15-7), Lobato/Amaranta (Esp)-Michelle/Erika (Par) 2-0 (21-14, 21-14). Pool F: Lahti/Parkkinen (Fin)-Fröhlich/Seeber (Ger) 2-0 (22-20, 21-14), Suzuki/Murakami (Jpn)-Kjølberg/Hjortland (Nor) 1-2 (21-15, 14-21, 16-18). Pool G: Futami/Hasegawa (Jpn)-Jupiter/Chamereau (Fra) 0-2 (19-21, 14-21), Pollock/Dowdy (Usa)-Gordon/Bukovec (Can) 2-1 (16-21, 21-17, 15-12). Pool H: Mizoe/Hashimoto (Jpn)-McNamara/McNamara (Can) 1-2 (19-21, 21-17, 11-15), Bell/Ngauamo (Aus)-Numwong/Hongpak (Tha) 0-2 (18-21, 19-21)

Finali primo posto gironi femminili: Murakami/Ishii (Jpn)-Gruszczynska/Gromadowska (Pol), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Radarong/Udomchavee (Tha), Wang/Xia (Chn)-Lunde/Ulveseth (Nor), Fendrick/Sponcil (Usa)-Mersmann/Tillmann (Ger), Flint/Day (Usa)-Lobato/Amaranta (Esp), Lahti/Parkkinen (Fin)-Kjølberg/Hjortland (Nor), Jupiter/Chamereau (Fra)-Pollock/Dowdy (Usa), McNamara/McNamara (Can)-Numwong/Hongpak (Tha)

Finali terzo posto gironi femminili: Thibodeau/Witt (Usa)-Placette/Richard (Fra), Coelho/Paquete (Por)-Nagata/Kumada (Jpn), Dörfler/Wiesmeyr (Aut)-Wang/Zeng (Chn), Sider/Lapointe (Can)-Kusano/Take (Jpn), Suzuki/Sakaguchi (Jpn)-Michelle/Erika (Par), Fröhlich/Seeber (Ger)-Suzuki/Murakami (Jpn), Futami/Hasegawa (Jpn)-Gordon/Bukovec (Can), Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Bell/Ngauamo (Aus)