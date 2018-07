Softball, Europei Under 22: parte male la seconda fase dell’Italia, l’Olanda ci batte per 4-1. Ora servono due vittorie per la finale

Comincia col piede sbagliato la seconda fase dell’Italia agli Europei Under 22: a Trnava (Slovenia), le azzurre sono state infatti superate per 4-1 dall’Olanda nel primo dei tre match validi per la poule di accesso alla finale. Le azzurre dovranno ora battere Russia e Irlanda nella giornata di domani per guadagnarsi l’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile.

La chiave dell’incontro, iniziato in ritardo per un mix del protrarsi di Gran Bretagna-Irlanda e della pioggia brevemente caduta sul diamante, è tutta nell’inizio della partita. Le olandesi si portano sul 3-0 già nel primo inning per mezzo di due singoli di Jansen e Los poi trasformati in punti per effetto di una volata di sacrificio, di un singolo di Van der Veen e di un triplo di Stuart che scatenano le logiche conseguenze sui primi due singoli. Il manager azzurro Longagnani toglie Lacatena dal monte per inserire Bigatton, ma serve a poco, perché le olandesi controllano perfettamente la situazione. Al quarto inning, Clarijs, dopo un doppio, riesce ad arrivare a base per il 4-0; la successiva volata di Perricelli nel quinto inning riduce soltanto le distanze. A dire la verità, l’Italia una possibilità di trovare un clamoroso pareggio ce l’avrebbe nel sesto inning dopo aver riempito tutte le basi e aver costretto l’Olanda a cambiare un paio di lanciatrici: tuttavia, di eliminazioni azzurre ce ne erano già state due, e la presa di Los sull’ultima battuta azzurra certifica sia la terza che la fine, di fatto, di ogni speranza di recuperare la situazione.

L’Italia affronterà, nella giornata di domani, la Russia alle 11:45 e l’Irlanda alle 18:30. Battendole entrambe, si aprirebbero le porte della finale, riservata alle prime due della poule di qualificazione scaturita dai due gironi preliminari.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS