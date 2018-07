Calcio, Qualificazioni Europa League: Atalanta-Sarajevo 2-2. La Dea si giocherà tutto al ritorno

Reggio Emilia non fa sorridere l’Atalanta: la Dea non va oltre il 2-2 nella gara di andata del secondo turno delle qualificazioni all’Europa League di calcio 2018-2019. Giovedì prossimo la formazione bergamasca dovrà vincere in Bosnia o cercare il pareggio con tre o più reti.

Primo tempo tutto di marca atalantina: all’11’ Toloi porta in vantaggio gli uomini di Gasperini. Cross dalla destra di Gomez, Masiello fa sponda nel cuore dell’area per Toloi, che segna da due passi. Alla mezz’ora di gioco altra occasione sempre con Toloi che dialoga con Gomez, ma i bosniaci si rifugiano in angolo. Passano 5′ e Pessina lancia Barrow, che serve Gomez in corsa, ma il Papu calcia fuori di poco. Quando tutto pare indicare l’1-0 all’intervallo, al 48′, in piena zona Cesarini, da una punizione di Gomez, spizzata da Toloi, arriva il 2-0 di Mancini.

Nella ripresa il canovaccio pare il medesimo, ma la Dea sciupa almeno tre occasioni nel primo quarto d’ora e viene punita. Al 67′ Handzic, appena entrato, accorcia le distanze con una gran girata al centro dell’area atalantina su cross dalla destra di Adukor. Il gol subito spezza le gambe ai bergamaschi, che al 72′ subiscono il pari di un Sarajevo rinvigorito: Sisic sfrutta la grande azione dalla sinistra di Handzic e con una bella conclusione batte ancora Berisha. Nel finale girandola di cambi, Atalanta che si schiera anche col 4-2-4 in cerca del gol della vittoria, ma Pavlovic non corre altri rischi, Finisce 2-2, si deciderà tutto giovedì prossimo a Sarajevo: l’Atalanta sarà chiamata all’impresa in trasferta.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com

