Beach volley, World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto che impresa!!! Prima semifinale in carriera!

E’ semifinale per Carolina Ferraris e Francesca Michieletto nel torneo 1 Stella di Samsun: la giovane coppia azzurra può diventare il terzo binomio italiano femminile a salire sul podio di un World Tour in stagione dopo il terzo posto di Menegatti/Giombini a Shepparton e il secondo posto di Traballi/Zuccarelli a Nantong. Non era iniziata bene la giornata delle azzurre, che coincide anche con uno splendido diciannovesimo compleanno di Carolina Ferraris, battute 2-1 (19-21, 21-16, 15-11) in rimonta dalle svedesi Nilsson/Ogren nella sfida che apriva le porte dei quarti di finale per la vittoria del girone preliminare.

Le azzurre non si sono perse d’animo ed hanno vinto senza troppe difficoltà l’ottavo di finale contro le padrone di casa Karayilan/Atasov, battute 2-0 (21-15, 21-14) in un match a senso unico. Nei quarti di finale Ferraris/Michieletto hanno affrontato una coppia al primo torneo assieme, le ceche Rehackova (una da 38 tornei nel World Tour e qualche buon risultato) e la diciannovenne Stochlova, al terzo torneo del World Tour. Le azzurre hanno disputato un match di ottimo livello vincendo 2-0 (21-15, 21-18) con il risultato in bilico solo nella parte centrale del secondo parziale.

Ferraris/Michieletto incroceranno nuovamente le armi con le svedesi Nilsson/Ogren domattina (orario da definire) con in palio un posto in fiale nel torneo sulla sabbia turca.

Finali primo posto gironi femminili: Freiberger/Teufl (Aut)-Dostalova/Komarkova (Cze) 1-2 (11-21, 21-14, 11-15), Rehackova/Stochlova (Cze)-Wouters/Ypma (Ned) 2-0 (21-10, 21-18), Olivova/Pluharova (Cze)-Okholm/Sondergard (Den) 2-0 (21-18, 21-19), Ferraris/Michieletto (Ita)-Nilsson/Ogren (Swe) 1-2 (21-19, 16-21, 11-15)

Finali terzo posto gironi femminili: Sari/Döner (Tur)-Lutter/Szombathelyi (Hun) 0-2 (3-21, 12-21), Ceylan/Keskin (Tur)-Lovsin/Kotnik (Slo) 0-2 (3-21, 11-21), Karayilan/Atasoy (Tur)-Sittig/Pierangeli (Rsa) 2-0 (21-11, 21-15), Merve/Ocakci (Tur)-Lodej/Duda (Pol) 0-2 (12-21, 15-21)

Ottavi di finale femminili: Karayilan/Atasoy (Tur)-Ferraris/Michieletto (Ita) 0-2 (15-21, 14-21), Lutter/Szombathelyi (Hun)-Okholm/Sondergard (Den) 2-1 (21-18, 19-21, 16-14), Freiberger/Teufl (Aut)-Lovsin/Kotnik (Slo) 2-1 (21-19, 16-21, 17-15), Wouters/Ypma (Ned)-Lodej/Duda (Pol) 0-2 (13-21, 17-21)

Quarti di finale femminili: Rehackova/Stochlova (Cze)-Ferraris/Michieletto (Ita) 0-2 (15-21, 18-21), Lutter/Szombathelyi (Hun)-Nilsson/Ogren (Swe) 0-2 (17-21, 17-21), Olivova/Pluharova (Cze)-Freiberger/Teufl (Aut), Lodej/Duda (Pol)-Dostalova/Komarkova (Cze)

Finali primo posto gironi maschili: Raoufi/Mirzaali (Iri)-Weiss/Dzavoronok (Cze) 0-2 (21-23, 12-21), Salemi/Vakili (Iri)-Klasnic/Plavsic (Srb) 2-0 (21-15, 21-17), Myslivecek/Pihera (Cze)-Gala/Kufa (Cze) 0-2 (17-21, 16-21), Sagir/Cebeci (Tur)-Kunert/Eglseer (Aut) 0-2 (13-21, 25-27)

Finali terzo posto gironi maschili: Boermans/Haanappel (Ned)-Dundar/Baysal (Tur) 2-0 (21-10, 21-12), Williams/Govender (Rsa)-Ibrahim/Gögtepe (Tur) 2-0 (21-9, 21-12), Calik/Savas (Tur)-Vasiljev/Malinauskas (Ltu) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15), Sotola/Pala (Cze)-Oláh/Benkö (Hun).0-2 (12-21, 12-21)

Ottavi di finale maschili: Vasiljev/Malinauskas (Ltu)-Klasnic/Plavsic (Srb) 1-2 (21-16, 20-22, 11-15), Williams/Govender (Rsa)-Raoufi/Mirzaali (Iri) 0-2 (14-21, 11-21), Sagir/Cebeci (Tur)-Boermans/Haanappel (Ned) 1-2 (20-22, 22-20, 6-15), Myslivecek/Pihera (Cze)-Oláh/Benkö (Hun) 2-0 (21-14, 21-18)

Quarti di finale maschili: Weiss/Dzavoronok (Cze)-Klasnic/Plavsic (Srb) 2-0 (21-15, 21-14), Raoufi/Mirzaali (Iri)-Kunert/Eglseer (Aut) 1-2 (18-21, 21-13, 11-15), Gala/Kufa (Cze)-Boermans/Haanappel (Ned) 1-2 (21-15, 10-21, 6-15), Myslivecek/Pihera (Cze)-Salemi/Vakili (Iri) 2-1 (21-17, 19-21, 15-13)

Semifinali maschili: Weiss/Dzavoronok (Cze)-Kunert/Eglseer (Aut), Boermans/Haanappel (Ned)-Myslivecek/Pihera (Cze)