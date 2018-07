Beach Volley, World Tour 2018, Porec e Anapa. Vanni/Di Stefano: buona la prima! Gradini/Puccinelli: quanti rimpianti!

Una vittoria e una sconfitta nella prima parte della mattinata per le coppie italiane impegnate nei tornei 1 Stella del World Tour a Porec (Croazia) e Anapa (Russia), che vedranno altre due coppie scendere in campo nel corso della giornata.

Ad Anapa bell’esordio per l’unica coppia italiana al via, Francesco Vanni e Daniele Di Stefano che hanno superato con un secco 2-0 (21-14, 21-13) la coppia kazaka Dmitriyev/Yelubayev. Un successo che permette al binomio italiano di andarsi a giocare alle 11.20 la qualificazione nel tabellone principale contro i cinesi Li Zhuoxin/Zhou, coppia ancora tutta da scoprire nella squadra allenata da Paulao.

Primo turno qualificazioni maschili: Vanni/Di Stefano (Ita)-Dmitriyev/Yelubayev (Kaz) 2-0 (21-14, 21-13), Belunin/Kushaliyev (Kaz)-Oláh/Benkö (Hun) 0-2 (14-21, 17-21), Mandilaris/Mandilaris (Gre)-Aleinik/Petrossyants (Kaz)

Secondo turno qualificazioni maschili: Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Vanni/Di Stefano (Ita), Ertl/Seiser (Aut)-Salmanov/Saraev (Rus), Shustrov/Ivanov (Rus)-Oláh/Benkö (Hun), Winner Mandilaris/Mandilaris (Gre)-Aleinik/Petrossyants (Kaz)-Veretiuk/Shekunov (Rus).

Primo turno qualificazioni femminili: Barsuk/Syrtseva (Rus)-Chugainova/Shingissova (Kaz) 2-0 (21-11, 21-13), Sukhoverkhova/Novikova (Rus)-Frolova/Ganenko (Rus), Zayonchkovskaya/Rudykh (Rus)-Urata/Tanaka (Jpn), Rubilko/Zhuk (Kaz)-Sviridova/Frolova (Rus)

A Porec invece delusione e qualche rimpianto per le giovani azzurre Gradini e Puccinelli che si sono fermate ad un passo dalla piccola impresa di eliminare le altrettanto giovani statunitensi Sonny/Van Winden. La coppia azzurra ha ceduto al tie break al termine di una sfida giocata a corrente alternata. Nel primo set meglio le statunitensi che hanno vinto 21-17, nel secondo set bella rimonta delle italiane che, sotto 8-11, sono riuscite a pareggiare a quota 17 e a vincere ai vantaggi (22-20), poi, nel tie break, quando sembrava tutto semplice per Gradini/Puccinelli, avanti 9-5, la rimonta delle americane che hanno pareggiato a quota 11 e si sono imposte con il punteggio di 15-13, restituendo la rimonta del set precedente. Saranno solo Barboni/Costantini a rappresentare l’Italia nel tabellone principale del torneo croato, mentre più tardi scenderanno in campo Galli/Morichelli e Monduzzi/Passoni per tentare l’accesso al main draw maschile.

Primo turno qualificazioni femminili: Gradini/Puccinelli (Ita)-Sonny/Van Winden (Usa) 1-2 (17-21, 22-20, 13-15), Szabó/Háfra (Hun)-Bulc/Zdešar (Slo) 2-0 (21-16, 21-17), Klinger/Klinger (Aut)-Konstantinou/Konstantopoulou (Cyp), Skarlovnik/Pesic (Slo)-Lovsin/Kotnik (Slo), Piersma/Wouters (Ned)-Bevc/Kersnik (Slo), Dénesi/Györi (Hun)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut), Zolnercikova/Klimesova (Czde)-Niemczyk/Krebs (Ger), Dostalova/Komarkova (Cze)-Angelopoulou/Gusarova (Cyp)