Beach volley, World Tour 2018 Porec e Anapa. Tutti fuori gli azzurri in qualificazione. Domani Barboni/Costantini in main draw

Dopo l’uscita di scena di Gradini/Puccinelli in mattinata, anche le altre tre coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni dei tornei 1 Stella di Porec in Croazia e Anapa in Grecia, si fermano in qualificazione e da domani solo Barboni/Costantini nel torneo croato potranno rappresentare l’Italia nel tabellone principale.

ANAPA

Ad Anapa era iniziata bene l’avventura di Francesco Vanni e Daniele Di Stefano che in mattinata avevano sconfitto i kazaki Dmitriyev/Yelubayev ma nel pomeriggio si sono fermati di fronte alla coppia cinese Li Zhuoxin/Zhou, allenata da Paulao. I cinesi hanno vinto in due set con un risultato bugiardo visto che entrambi i parziali si sono conclusi in volata: 22-20 e 21-19 per la coppia cinese che avanza così nel tabellone principale. Esce invece a testa alta la coppia italiana che ha dimostrato di valere tornei di questo livello.

Primo turno qualificazioni maschili: Vanni/Di Stefano (Ita)-Dmitriyev/Yelubayev (Kaz) 2-0 (21-14, 21-13), Belunin/Kushaliyev (Kaz)-Oláh/Benkö (Hun) 0-2 (14-21, 17-21), Mandilaris/Mandilaris (Gre)-Aleinik/Petrossyants (Kaz) 2-1 (19-21, 21-16, 15-12)

Secondo turno qualificazioni maschili: Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Vanni/Di Stefano (Ita) 2-0 (22-20, 21-19), Ertl/Seiser (Aut)-Salmanov/Saraev (Rus) 2-0 (23-21, 21-14), Shustrov/Ivanov (Rus)-Oláh/Benkö (Hun) 2-1 (21-16, 15-21, 16-14), Mandilaris/Mandilaris (Gre)-Veretiuk/Shekunov (Rus) 2-1 (22-20, 17-21, 15-12)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Hudyakov/Bykanov (Rus)-Mandilaris/Mandilaris (Gre), Myslivecek/Pihera (Cze)-Colin/Tholse (Swe). Pool B: Gao/Li (Chn)-Babichev/Kuleshov (Kaz), Gorbenko/Likholetov (Rus)-Shiratori/Tsuchiya (Jpn). Pool C: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Ertl/Seiser (Aut), Márcio Gaudie/Arthur (Bra)-Golovin/Myskiv (Rus). Pool D: Kramarenko/Ivanov (Rus)-Shustrov/Ivanov (Rus), Li Zhuoxin/Zhou (Chn)-Bello/Bello (Eng)

Primo turno qualificazioni femminili: Barsuk/Syrtseva (Rus)-Chugainova/Shingissova (Kaz) 2-0 (21-11, 21-13), Sukhoverkhova/Novikova (Rus)-Frolova/Ganenko (Rus) 1-2 (21-14, 16-21, 8-15), Zayonchkovskaya/Rudykh (Rus)-Urata/Tanaka (Jpn) 2-0 (21-18, 28-26), Rubilko/Zhuk (Kaz)-Sviridova/Frolova (Rus) 0-2 (9-21, 8-21).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Makroguzova/Kholomina (Rus)-Devos/Baens (Bel), Böbner/Vergé-Dépré (Sui)-Maixnerova/Stochlova (Cze). Pool B: Dabizha/Abalakina (Rus)-Rachenko/Yeropkina (Kaz), Rehackova/Knoblochova (Cze)-Huber/Greber (Sui). Pool C: Birlova/Ukolova (Rus)-Frolova/Ganenko (Rus), Samalikova/Ukolova (Kaz)-Barsuk/Syrtseva (Rus). Pool D: Leila/Maylen (Cub)-Zayonchkovskaya/Rudykh (Rus), Mastikova/Petrunina (Rus)-Sviridova/Frolova (Rus).

POREC

Niente da fare anche per le due coppie italiane che erano iscritte alle qualificazioni maschili del torneo croato, costrette ad uscire al primo turno. Grande battaglia per Galli/Morichelli, sconfitti 2-1 (18-21, 24-22, 17-15) dagli sloveni Plahutnik/Drobnic che non si sono dati per vinti quando tutto, nel secondo set, sembrava perso.Rammarico per gli azzurri che si sono visti rimontare dalla copia avversaria gettando al vento un successo possibile. Più netta, invece, la sconfitta dell’altra coppia italiana, Monduzzi/Passoni, battuti 2-0 (21-10, 21-8) dalla coppia austriaca Baldauf/Huber.

Domattina alle 9.20 entrano in scena Arianna Barboni e Silvia Costantini che puntato ad un risultato di prestigio. La coppia azzurra nella semifinale del girone affronterà le croate Cosic/Coric che hanno come unico precedente la partecipazione (e uscita di scena immediata) un anno fa alle qualificazioni del Major Series di Porec. Nello stesso girone l’altra semifinale è tra le greche Tsopoulou/Manavi e le austriache Klinger/Klinger.

Primo turno qualificazioni maschili: Morichelli/Galli (Ita)-Plahutnik/Drobnic (Slo) 2-1 (18-21, 24-22, 17-15), Baldauf/Huber (Aut)-Monduzzi/Passoni (Ita) 2-0 (21-10, 21-8), Wienckowski/Justice (Usa)-Keith/Cull (Can) 2-0 (21-11, 21-18), Klasnic/Plavsic (Srb)-Sotola/Pala (Cze) 2-0 (21-19, 24-22), Poole/Hunter (Eeng)-Lenc/Manas (Cze) 0-2 (13-21, 15-21), Mohajer/Tellnes (Nor)-Bialokoz/Garcia-Kidd (Eng) 2-0 821-15, 21-10).

Secondo turno qualificazioni maschili: Sheaf/Jones (Eng)-Plahutnik/Drobnic (Slo) 0-2 (12-21, 17-21), Baldauf/Huber (Aut)-Wienckowski/Justice (Usa) 2-0 (22-20, 21-13), Klasnic/Plavsic (Srb)-Lenc/Manas (Cze) 1-2 (22-24, 22-20, 12-15), Mohajer/Tellnes (Nor)-Kindl/Klaffinger (Aut) 2-0 (22-20, 21-14)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Hanzic/Igor (Cro), Pokeršnik/Bozenk (Slo)-Popov/Iemelianchyk (Ukr). Pool B: Appelgren/Boman (Swe)-Karaula/Simac (Cro), Friedl/Trummer (Aut)-Baldauf/Huber (Aut). Pool C: Denin/Denysenko (Ukr)-Ivan/Jercic (Cro), Smedins/Regza (Lat)-Lenc/Manas (Cze). Pool D: Pribanic/Silic (Cro)-Plahutnik/Drobnic (Slo), Smits/Samoilovs (Lat)-Mohajer/Tellnes (Nor).

Primo turno qualificazioni femminili: Gradini/Puccinelli (Ita)-Sonny/Van Winden (Usa) 1-2 (17-21, 22-20, 13-15), Szabó/Háfra (Hun)-Bulc/Zdešar (Slo) 2-0 (21-16, 21-17), Klinger/Klinger (Aut)-Konstantinou/Konstantopoulou (Cyp) 2-0 (21-17, 21-17), Skarlovnik/Pesic (Slo)-Lovsin/Kotnik (Slo) 0-2 (23-25, 18-21), Piersma/Wouters (Ned)-Bevc/Kersnik (Slo) 2-0 (21-10, 21-14), Dénesi/Györi (Hun)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 0-2 (9-21, 16-21), Zolnercikova/Klimesova (Czde)-Niemczyk/Krebs (Ger) 1-2 (21-15, 18-21, 12-15), Dostalova/Komarkova (Cze)-Angelopoulou/Gusarova (Cyp) 2-0 (21-13, 21-11).

Secondo turno qualificazioni femminili: Sonny/Van Winden (Usa)-Szabó/Háfra (Hun) 2-0 (21-13, 21-15), Klinger/Klinger (Aut)-Lovsin/Kotnik (Slo) 2-0 (21-17, 21-16), Piersma/Wouters (Ned)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 1-2 (17-21, 21-17, 16-18), Niemczyk/Krebs (Ger)-Dostalova/Komarkova (Cze) 0-2 (17-21, 27-29).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Driessen/Meertens (Ned)-Rosko/Ovcina (Cro), Malmström/Lindström (Swe)-Freiberger/Teufl (Aut). Pool B: Barboni/Costantini (Ita)-Coric/Cosic (Cro), Tsopoulou/Manavi (Gre)-Klinger/Klinger (Aut). Pool C: Makhno/Makhno (Ukr)-Sonny/Van Winden (Usa), Kloda/Ceynowa (Pol)-Gabriela/Ana (Cro). Pool D: Becic/Becic (Cro)-Dostalova/Komarkova (Cze), Nezir/Vence (Tur)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut)