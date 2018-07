Beach volley, World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini partono col piede giusto. Nel pomeriggio per volare ai quarti!

Pronostico rispettato nel primo turno del torneo 1 Stella del World Tour di Porec in Croazia. Nella semifinale del gruppo preliminare l’unica coppia italiana al via, composta da Arianna Barboni e Silvia Costantini ha vinco 2-0 la sfida con le padrone di casa croate Cosic/Coric. Qualche problema per le azzurre nella prima parte di gara ma l’accelerazione alla fine del primo set frutta il 21-15, senza difficoltà, invece, il secondo parziale per la coppia italiana che si impone con il punteggio di 21-12.

Le azzurre Barboni/Costantini scenderanno nuovamente in campo per la sfida che vale la vittoria del girone e l’accesso diretto dei quarti di finale nel pomeriggio (orario da decidere) per affrontare le greche Tsopolou/Manavi che nella prima sfida del girone hanno sconfitto 2-0 (22-20, 21-16) le austriache Klinger/Klinger.

Semifinali gironi maschili: Pool A: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Hanzic/Igor (Cro), Pokeršnik/Bozenk (Slo)-Popov/Iemelianchyk (Ukr). Pool B: Appelgren/Boman (Swe)-Karaula/Simac (Cro), Friedl/Trummer (Aut)-Baldauf/Huber (Aut). Pool C: Denin/Denysenko (Ukr)-Ivan/Jercic (Cro), Smedins/Regza (Lat)-Lenc/Manas (Cze). Pool D: Pribanic/Silic (Cro)-Plahutnik/Drobnic (Slo), Smits/Samoilovs (Lat)-Mohajer/Tellnes (Nor).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Driessen/Meertens (Ned)-Rosko/Ovcina (Cro) 1-2 (19-21, 21-13, 11-15), Malmström/Lindström (Swe)-Freiberger/Teufl (Aut) 0-2 (10-21, 15-21). Pool B: Barboni/Costantini (Ita)-Coric/Cosic (Cro) 2-0 (21-15, 21-12), Tsopoulou/Manavi (Gre)-Klinger/Klinger (Aut) 2-0 (22-20, 21-16). Pool C: Makhno/Makhno (Ukr)-Sonny/Van Winden (Usa) 0-2 (18-21, 13-21), Kloda/Ceynowa (Pol)-Gabriela/Ana (Cro) 2-0 (21-13, 21-12). Pool D: Becic/Becic (Cro)-Dostalova/Komarkova (Cze) 0-2 (11-21, 13-21), Nezir/Vence (Tur)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 2-1 (21-11, 18-21, 15-10).

Finali primo posto gironi femminili (vincente quarti di finale, perdente 13mo posto): Rosko/Ovcina (Cro)-Freiberger/Teufl (Aut), Barboni/Costantini (Ita)-Tsopoulou/Manavi (Gre), Sonny/Van Winden (Usa)-Kloda/Ceynowa (Pol), Dostalova/Komarkova (Cze)-Nezir/Vence (Tur)

Finali terzo posto gironi femminili (vincente ottavi di finale, perdente 13mo posto): Driessen/Meertens (Ned)-Malmström/Lindström (Swe), Coric/Cosic (Cro)-Klinger/Klinger (Aut), Makhno/Makhno (Ukr)-Gabriela/Ana (Cro), Becic/Becic (Cro)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut)