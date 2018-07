Francia-Belgio, semifinali Mondiali 2018: programma, orari e tv e come seguire la partita

Martedì 10 luglio alle ore 20.00 Francia e Belgio scenderanno sul rettangolo di gioco del Saint Petersburg Stadium per la prima delle due semifinali dei Mondiali 2018 di calcio in Russia.

I transalpini sono reduci dal convincente successo (2-0) contro l’Uruguay e sono nel roster delle qualificate a questo turno la principale candidata alla vittoria finale. Da par loro i Diavoli Rossi, reduci dal sorprendente successo (2-1) contro il Brasile, non vogliono arriestare la loro corsa verso l’atto conclusivo e puntano a stupire.

Una partita che metterà a confronto tanti giocatori di qualità: da una parte Pogba, Griezmann e Mbappé e dall’altra Hazard, Lukaku e De Bruyne. Ne vedremo delle belle. Di seguito la programmazione di Francia-Belgio che godrà della copertura mediatica di Canale 5 e del servizio streaming offerto da sportmediaset. Nonché, a vostra disposizione, la DIRETTA LIVE testuale di OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

FRANCIA-BELGIO: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF / Shutterstock.com