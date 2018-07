Beach volley, World Tour 2018 Haiyang. Austra e Usa trionfano nel 3 Stelle cinese: le prime volte dei “veterani” Seidl e Day

Austria, un po’ a sorpresa, tra gli uomini e Stati Uniti in campo femminile (con tre coppie tra le prime quattro) trionfano nel torneo 3 Stelle di Haiyang che laurea campioni gli austriaci Seidl/Waller, al loro primo successo nel circuito mondiale, tra gli uomini e le statunitensi Betsi Metter Flint, al terzo trionfo in carriera nel World Tour ed Emily Day, finalmente vittoriosa nel World Tour dopo la bellezza di 72 tornei.

In campo maschile cavalcata vincente della coppia austriaca Seidl/Weller, che si è formata quest’anno e che ad Haiyang ha mostrato tutte le sue potenzialità triturando avversari di rango superiore e vincendo una incredibile finalissima con il punteggio di 2-1 (10-21, 25-23, 15-8) chiusa con una rimonta epocale, visto che, dopo aver ceduto nettamente il primo set, gli austriaci erano sotto 15-10 anche nel secondo prima di rimontare e dominare il tie break. Terzo gradino del podio per la coppia di casa, allenata da Paulao, Ha Likejiang/Wu Jiaxin che nella finale per il bronzo hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-13) i brasiliani Álvaro Filho/Luciano,

In campo femminile Day/Flint, assieme da questa stagione, hanno trionfato ed è una vittoria dal sapore particolare soprattutto per Emily Day che, dopo ben 72 partecipazioni a tornei del World Tour con diverse compagne, riesce ad alzare il primo trofeo battendo 2-0 (21-16, 21-18) le tedesche Schneider/Tillmann al termine di un match a senso unico. Terzo gradino del podio per le statunitensi Ledoux/Sponcil che hanno vinto il derby che valeva il bronzo 2-0 (21-18, 21-13) contro le connazionali Stockman/Larsen.

Ottavi di finale maschili: Zemljak/Pokeršnik (Slo)-George/Thiago (Bra) 1-2 (18-21, 21-19, 14-16), McHugh/Schubert (Aus)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-0 (21-17, 21-16), Álvaro Filho/Luciano (Bra)-Slick/Patterson (Usa) 2-0 (21-16, 21-19), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra) 0-2 (18-21, 17-21), Mermer/Urlu (Tur)-Huber/Dressler (Aut) 1-2 (21-19, 14-21, 10-15), Seidl/Waller (Aut)-Walkenhorst/Winter (Ger) 2-0 (21-18, 21-17), Kolinske/Evans (Usa)-Nuttanon/Sedtawat (Tha) 1-2 (24-22, 14-21, 12-15), Nurminen/Siren (Fin)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (14-21, 19-21)

Quarti di finale maschili: George/Thiago (Bra)-McHugh/Schubert (Aus) 2-1 (21-17, 13-21, 15-9), Álvaro Filho/Luciano (Bra)-Di Giantommaso/Silvestre (Fra) 2-1 (19-21, 21-19, 15-11), Huber/Dressler (Aut)-Seidl/Waller (Aut) 1-2 (19-21, 23-21, 9-15), Nuttanon/Sedtawat (Tta)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 0-2 (20-22, 21-23)

Semifinali maschili: George/Thiago (Bra)-Álvaro Filho/Luciano (Bra) 2-1 (21-18, 11-21, 15-12), Seidl/Waller (Aut)-Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn) 2-0 (21-19, 21-13)

Ottavi di finale femminili: Stockman/Larsen (Usa)-Placette/Richard (Fra) 2-0 821-13, 21-13), Bell/Ngauamo (Aus)-Cao/Hang (Chn) 2-0 (21-10, 21-12), Radarong/Udomchavee (Tha)-Wang/Zeng (Chn) 2-0 (21-14, 21-13), Schneider/Tillmann (Ger)-Kjølberg/Hjortland (Nor) 2-0 (21-17, 21-13), Flint/Day (Usa)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 2-1 (21-17, 12-21, 15-5), Dowdy/Pollock (Usa)-Nagata/Kumada (Jpn) 2-0 (21-16, 21-17), Ledoux/Sponcil (Usa)-McNamara/McNamara (Can) 2-1 (16-21, 21-10, 15-11), Wang/Xia (Chn)-Numwong/Hongpak (Tha) 2-0 (21-18, 22-20)

Quarti di finale femminili: Stockman/Larsen (Usa)-Bell/Ngauamo (Aus) 2-0 (21-15, 21-16), Radarong/Udomchavee (THA)-Schneider/Tillmann (GER) 0-2 (11-21, 13-21), Flint/Day (USA)-Dowdy/Pollock (USA) 2-0 (21-12, 21-16), Ledoux/Sponcil (USA)-Wang/Xia (CHN) 2-0 (21-19, 21-19)

Semifinali femminili: Stockman/Larsen (USA)-Schneider/Tillmann (GER) 0-2 (17-21, 14-21), Flint/Day (USA)-Ledoux/Sponcil (Usa) 2-1 (23-21, 13-21, 19-17)