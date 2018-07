LIVE Italia-Cina, Mondiali hockey prato 2018 in DIRETTA: debutto storico per le azzurre, match subito fondamentale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, primo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Appuntamento storico per la banda guidata da Roberto Carta che si gioca già le sue chances contro la selezione asiatica, con la quale lo scorso anno le azzurre riuscirono ad ottenere uno strepitoso pareggio in World League. Vincere significherebbe mettere un piede negli ottavi di finale, obiettivo dichiarato per la selezione tricolore. Una sconfitta non comprometterebbe nulla, ma è sempre meglio partire a tutta.

Appuntamento alle 12.00, la diretta live testuale di OA Sport inizierà qualche minuto prima. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: FB FIH