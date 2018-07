Beach volley, Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin: finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/Breidenbach per il titolo femminile

La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di emozioni e vede Cecchini/Dal Molin imporsi in rimonta 2-1 (17-21, 21-16, 15-13). In finale troveranno Manni/Bonifazi che hanno usufruito dell’infortunio a Michienzi per conquistare la seconda finale consecutiva, dopo Milano (per Bonifazi si tratta della terza dopo la vittoria di Bibione con Ingrosso): battuti 2-0 (21-18, 21-4) De Fabritiis/Michienzi, che difficilmente potranno disputare la finale per il terzo posto contro Abbiati/Andreatta. Alle 18 la finale Cecchini/Dal Molin-Manni/Bonifazi.

In campo femminile le nazionali Traballi/Puccinelli hanno dominato con un secco 2-0 (21-11, 21-7) contro le trionfatrici di Milano Debora Allegretti e Annibalini, mentre Breidenbach/Colombi conquistano la loro terza finale tricolore (dopo il secondo posto di San Cataldo e la vittoria di Bibione) superando in semifinale 2-0 (21-19, 21-14) le giovanili Lantignotti e Colzi, protagonista del miglior torneo stagionale dopo la vittoria di una settimana fa a San Benedetto del Tronto. Alle 17 la finale: Breidenbach/Colombi-Traballi/Puccinelli

Quarto turno perdenti: Bigarelli/Amore-Manni/Bonifazi 0-2 (21-23, 19-21), Colaberardino/De Luca-Cecchini/Dal Molin 0-2 (14-21, 14-21).

Semifinali: Andreatta/Abbiati-Cecchini/Dal Molin 1-2 (21-17, 16-21, 13-15), De Fabritiis/Michienzi-Manni/Bonifazi 0-2 (18-21, 4-21)

Quarto turno perdenti: Godenzoni/Leoni-D. Allegretti/Annibalini 0-2 (19-21, 24-26), Lantignotti/Colzi-Ferraris/Michieletto 2-0 (21-10, 21-17)

Semifinali: D. Allegretti/Annibalini-Traballi/Puccinelli 0-2 (11-21, 7-21), Colombi/Breidenbach-Lantignotti/Colzi 2-0 (21-19, 21-14)