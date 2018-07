Beach volley, World Tour 2018 Gstaad. Una mattinata di grandi sfide per l’Italbeach: il programma

Una mattinata da sogno ma che si preannuncia piena di insidie per le tre coppie che rappresentano l’Italia nel main draw del torneo maschile del Major Series di Gstaad. Lupo/Nicolai, teste di serie numero 5 affronteranno alle 12 nella semifinale del girone gli statunitensi Crabb/Gibb, coppia da prendere con le molle. Nei due precedenti sempre successo della coppia azzurra e la curiosità è che anche lo scorso anno la coppia italiana iniziò il torneo svizzero affrontando e battendo la coppia a stelle e strisce Nell’altra sfida del girone di fronte gli statunitensi Dalhausser/Lucena, “bestie nere” della coppia tricolore e i tedeschi Bergmann/Harms.

Abbiati/Andreatta avranno l’onore e l’onere di aprire il programma alle 10 e affrontare nella semifinale del loro girone il campione olimpico in carica Alison e il campione del mondo in carica Andre, assieme da tre settimane e reduci da un torneo non proprio soddisfacente ad Espinho. Due “monumenti” del beach mondiale dall’altra parte della rete per la coppia italiana il debutto nel tabellone principale di un Major Series. Nell’altra sfida del raggruppamento di fronte i norvegesi Mol/Sorum e i lettoni Plavins/Tocs: superare il turno per Abbiati/Andreatta sarebbe un vero miracolo sportivo.

Rossi/Caminati, infine, affronteranno alle 11 in semifinale la coppia più in forma del momento, i lettoni Samoilovs/Smedins, reduci dalla splendida vittoria nel 4 Stelle di Espinho e nell’altra sfida del girone saranno di fronte gli spagnoli Herrera/Gavira e i turchi Giginoglu/Gogtepe, quindi è possibile in giornata la rivincita della sfida tra italiani e turchi che ha deciso la medaglia d’oro dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 poco più di due settimane fa.

Primo turno qualificazioni uomini: Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Bye, Kujawiak/Rudol (Pol)-Bergmann/Harms (Ger) 0-2 (19-21, 15-21), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Wutzl/Frühbauer (Aut) 1-2 (21-16, 21-23, 14-16), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-George/Thiago (Bra) 0-2 (17-21, 16-21), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn) 2-1 (21-13, 16-21, 15-9), Ermacora/Pristauz (Aut)-Kolinske/Evans (Usa) 2-0 (21-16, 21-19), Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Gao/Li (Chn) 1-2 (17-21, 21-19, 13-15), Mesa/García (Esp)-Rossi/Caminati (Ita) 1-2 (15-21, 21-17, 8-15), Grimalt/Grimalt (Chi)-Dollinger/Kulzer (Ger) 2-0 (21-18, 21-6), Winter/Dressler (Aut)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 1-2 (21-17, 22-24, 12-15), Krou/Aye (Fra)-Nurminen/Siren (Fin) 1-2 (21-17, 11-21, 9-15), Andreatta/Abbiati (Ita)-Virgen/Ontiveros (Mex) 2-0 (26-24, 21-0), Capogrosso/Azaad (Arg)-Nusbaum/Plantinga (Can) 1-2 (18-21, 21-14, 12-15), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Charly/Tigrito (Ven) 1-2 (21-23,. 21-13, 9-15), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-18, 24-22), Licka/Hagenbuch (Sui)-O’Gorman/Saxton (Can) 0-2 (16-21, 16-21)

Secondo turno qualificazioni uomini: Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Bergmann/Harms (Ger) 1-2 (21-15, 20-22, 9-15), Wutzl/Frühbauer (Aut)-George/Thiago (Bra) 1-2 (21-13, 18-21, 9-15), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-0 (21-18, 21-19), Gao/Li (Chn)-Rossi/Caminati (Ita) 1-2 (17-21, 21-19, 10-15), Grimalt/Grimalt (Chi)-Koekelkoren/van Walle (Bel) 1-2 (21-13, 15-21, 12-15), Nurminen/Siren (Fin)-Andreatta/Abbiati (Ita) 1-2 (21-13, 19-21, 14-16), Nusbaum/Plantinga (Can)-Charly/Tigrito (Ven) 1-2 (21-15, 16-21), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-O’Gorman/Saxton (Can) 2-1 (18-21, 21-15, 15-13)

Primo turno qualificazioni donne: Behrens/Ittlinger (Ger)-Bye, Radarong/Udomchavee (Tha)-Dabizha/Abalakina (Rus) 1-2 (19-21, 22-20, 13-15), Sinnema/Bloem (Ned)-Makhno/Makhno (Ukr) 2-0 (21-17, 21-16), Ozolina/Caica (Lat)-Strbova/Dubovcova (Svk) 0-2 (16-21, 16-21), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Bye, Gordon/Bukovec (Can)-Murakami/Ishii (Jpn) 0-2 (13-21, 14-21), Zuccarelli/Traballi (Ita)-Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu) 2-1 (21-12, 18-21, 16-14), Bye-Larsen/Stockman (Usa), Liliana/Elsa (Esp)-Bye, Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 1-2 (21-19, 18-21, 13-15), Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Olimstad/Ulveseth (Nor) 1-2 (21-19, 17-21, 4-15), Huber/Greber (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg) 1-2 (24-22, 11-21, 10-15), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Jancar/Kotnik (Slo) 2-0 (21-11, 21-11), Numwong/Hongpak (Tha)-Futami/Hasegawa (Jpn) 0-2 (14-21, 16-21), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Lobato/Amaranta (Esp) 2-1 (21-19, 22-24, 17-15), Bye-Kolosinska/Kociolek (Pol).

Secondo turno qualificazioni donne: Behrens/Ittlinger (Ger)-Dabizha/Abalakina (Rus) 2-0 (21-17, 21-13), Sinnema/Bloem (Ned)-Strbova/Dubovcova (Svk) 0-2 (13-21, 18-21), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Murakami/Ishii (Jpn) 1-2 (21-8, 17-21, 9-15), Zuccarelli/Traballi (Ita)-Larsen/Stockman (Usa) 0-2 (17-21, 13-21), Liliana/Elsa (Esp)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-18, 21-14), Olimstad/Ulveseth (Nor)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-1 (15-21, 21-14, 15-10), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Futami/Hasegawa (Jpn) 1-2 (21-14, 17-21, 16-18), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Kolosinska/Kociolek (Pol) 1-2 (21-19, 12-21, 11-15),

Semifinali gironi maschili: Pool A: Vitor Felipe/Evandro (Bra)-Budinger/Rosenthal (Usa), Perusic/Schweiner (Cze)-Fijalek/Bryl (Pol). Pool B: Alison/Andre (Bra)-Andreatta/Abbiati (Ita), Mol/Sørum (Nor)-Plavins/Tocs (Lat). Pool C: Kantor/Losiak (Pol)-Kissling/Zandbergen (Sui), Hyden/Brunner (Usa)-Varenhorst/Bouter (Ned). Pool D: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Beeler/Métral (Sui), Pedro Solberg/Bruno Schmidt (Bra)-Pedlow/Schachter (Can). Pool E: Dalhausser/Lucena (Usa)-Bergmann/Harms (Ger), Nicolai/Lupo (Ita)-Crabb/Gibb (Usa). Pool F: Herrera/Gavira (Esp)-Giginoglu/Gögtepe (Tur), Smedins/Samoilovs (Lat)-Rossi/Caminati (Ita). Pool G: Doppler/Horst (Aut)-Koekelkoren/van Walle (Bel), Krasilnikov/Liamin (Rus)-Cherif/Ahmed Tijan (Qat). Pool H: Heidrich/Gerson (Sui)-Charly/Tigrito (Ven), Stoyanovskiy/Velichko (Rus)-George/Thiago (Bra).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Caluori/Gerson (Sui), Behrens/Ittlinger (Ger)-Stubbe/van Iersel (Ned). Pool B: Bansley/Wilkerson (Can)-Olimstad/Ulveseth (Nor), Betschart/Hüberli (Sui)-Kolocova/Kvapilova (Cze). Pool C: Agatha/Duda (Bra)-Murakami/Ishii (Jpn), Fendrick/Day (Usa)-Kholomina/Makroguzova (Rus). Pool D: Clancy/Artacho Del Solar (Aus)-Futami/Hasegawa (Jpn), Taiana Lima/Carol Horta (Bra)-Wang/Xia (Chn). Pool E: Hermannova/Slukova (Cze)-Strbova/Dubovcova (Svk), Borger/Kozuch (Ger)-Branagh/Walsh Jennings (Usa). Pool F: Maria Antonelli/Carol (Bra)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut), Bieneck/Schneider (Ger)-Keizer/Meppelink (Ned). Pool G: Laboureur/Sude (Ger)-Larsen/Stockman (Usa), Summer/Hughes (Usa)-Kolosinska/Kociolek (Pol). Pool H: Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin), Klineman/Ross (Usa)-Liliana/Elsa (Esp).