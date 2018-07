Beach volley World Tour 2018 Gstaad. Tre coppie azzurre a caccia del tabellone principale nel secondo Major Series della stagione

Si accendono le luci su Gstaad, il torneo del World Tour più prestigioso, e c’è tanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale nella giornata di oggi, dedicata alle qualificazioni. Rossi/Caminati e Abbiati/Andreatta cercano un difficile ingresso nel main draw maschile e molto tortuoso appare anche il percorso che attende l’unica coppia femminile al via, Zuccarelli/Traballi. L’unica coppia italiana in main draw è quella composta da Daniele Lupo e Paolo Nicolai, teste di serie numero 5 nel torneo maschile.

In campo maschile Rossi/Caminati esordiscono alle 11 contro gli spagnoli Mesa/Garcia, contro cui hanno ottenuto l’unico successo nel torneo di Espinho venerdì scorso: una sorta di rivincita che nasconde già qualche insidio, visto che Mesa/Garcia avevano impegnato duramente Dalhausser/Lucena nel primo match giocato sulla sabbia portoghese. In caso di vittoria la coppia romagnola affronterebbe nella partita decisiva per l’accesso al main draw, la vincente della sfida tra i cinesi Gao/Li, che a Singapore un mese fa hanno fatto tornare sul gradino più alto del podio la Cina dopo otto anni di digiuno e in questa stagione hanno già ottenuto un primo e due terzi posti, e i francesi Thiercy/Gauthier-Rat.

Per Abbiati/Andreatta subito un ostacolo durissimo come quello dei messicani Virgen/Ontiveros, coppia che inizia ad avere una grande esperienza a livello internazionale e poco disposta a fare regali. Gli azzurri, che scendono in campo alle 10, in caso di successo affronterebbero la vincente della sfida tra i francesi Krou/Aye e i finlandesi Nurminen/Siren.

In campo femminile Zuccarelli/Traballi devono subito vedersela con una coppia tutt’altro che comoda da affrontare: le lituane Dumbauskaite/Andriukaityte (in campo alle 11). Coppia che si è formata quest’anno con Dumbauskaite elemento più esperto, che lo scorso anno seppe salire sul podio in due tornei in Cina assieme a Povilaityte. In caso di vittoria Zuccarelli/Traballi se la dovrebbero vedere nella sfida decisiva per l’ingresso in main draw con le statunitensi Larsen/Stockman, vincitrici del torneo di Satun e terze a Lucerna quest’anno.

Primo turno qualificazioni uomini: Prudel/Szalankiewicz (Pol)-Bye, Kujawiak/Rudol (Pol)-Bergmann/Harms (Ger), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Wutzl/Frühbauer (Aut), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-George/Thiago (Bra), Cherif/Ahmed Tijan (Qat)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn), Ermacora/Pristauz (Aut)-Kolinske/Evans (Usa), Thiercy/Gauthier-Rat (Fra)-Gao/Li (Chn), Mesa/García (Esp)-Rossi/Caminati (Ita), Grimalt/Grimalt (Chi)-Dollinger/Kulzer (Ger), Winter/Dressler (Aut)-Koekelkoren/van Walle (Bel), Krou/Aye (Fra)-Nurminen/Siren (Fin), Andreatta/Abbiati (Ita)-Virgen/Ontiveros (Mex), Capogrosso/Azaad (Arg)-Nusbaum/Plantinga (Can), Zemljak/Pokeršnik (Slo)-Charly/Tigrito (Ven), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Berntsen/Mol (Nor), Licka/Hagenbuch (Sui)-O’Gorman/Saxton (Can),

Primo turno qualificazioni donne: Behrens/Ittlinger (Ger)-Bye, Radarong/Udomchavee (Tha)-Dabizha/Abalakina (Rus), Sinnema/Bloem (Ned)-Makhno/Makhno (Ukr), Ozolina/Caica (Lat)-Strbova/Dubovcova (Svk), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Bye, Gordon/Bukovec (Can)-Murakami/Ishii (Jpn), Zuccarelli/Traballi (Ita)-Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu), Bye-Larsen/Stockman (Usa), Liliana/Elsa (Esp)-Bye, Gruszczynska/Wachowicz (Pol)-Eiholzer/Steinemann (Sui), Mizoe/Hashimoto (Jpn)-Olimstad/Ulveseth (Nor), Huber/Greber (Sui)-Gallay/Pereyra (Arg), Davidova/Shchypkova (Ukr)-Jancar/Kotnik (Slo), Numwong/Hongpak (Tha)-Futami/Hasegawa (Jpn), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Lobato/Amaranta (Esp), Bye-Kolosinska/Kociolek (Pol).