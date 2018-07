Beach volley, World Tour 2018 Gstaad. E’ sempre Canada: Humana-Paredes/Pavan tornano grandi

E’ dominio Canada nel World Tour al femminile. Due degli ultimi tre grandi tornei del circuito mondiale hanno visto trionfare una coppia nordamericana. Gstaad ha segnato il ritorno di Humana-Paredes/Pavan, assenti dai podi che contano da qualche tempo, alle prese con problemi fisici e tecnici negli ultimi mesi ma pronte al momento giusto a prendersi la vittoria più prestigiosa della stagione nel Major Series di Gstaad, dopo che le compagne Bansley/Wilkerson avevano vinto a Varsavia due settimane prima.

Humana-Paredes/Pavan avevano impostato tutta la loro preparazione sui Giochi del Commonwealth, vinti ad aprile e, sempre ad aprile, era arrivata la prima e unica vittoria di questa stagione nel torneo 3 Stelle di Xiamen in Cina. Per il resto qualche delusione, prestazioni al di sotto delle aspettative e qualche difficoltà fisica che aveva impedito alla coppia canadese di esprimersi sui suoi livelli abituali fino alla settimana scorsa quando, sul palcoscenico più importante, è arrivata la svolta. Percorso completo a Gstaad e vittoria in finale 2-1 (21-17, 12-21, 17-15) contro le tedesche Laboureur/Sude che proprio non vogliono sapere di vincere il loro primo torneo stagionale e sono a digiuno ormai da un anno, nonostante i tre podi conquistati. Laboureur/Sude in semifinale avevano sconfitto l’altra coppia canadese Bansley/Wilkerson con un soffertissimo 2-1 (25-27, 21-14, 18-16).

Il Canada si è preso anche il bronzo del torneo femminile proprio con Bansley/Wilkerson che, nella finale per il bronzo, hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-13) le brasiliane Agatha/Duda e per la prima volta da quando sono stati istituiti i Major Series nessuna coppia verde-oro sale sul podio di un torneo maschile o femminile di questa portata: tappa, in questo senso, storica.