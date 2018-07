Beach volley, World Tour 2018 Gastaad. Non c’è due senza tre: Herrera/Gavira si prendono la finale, Lupo/Nicolai giocheranno per il bronzo

Non c’è due senza tre. Paolo Nicolai e Daniele Lupo sbattono per la terza volta sul “muro” eretto dagli spagnoli Herrera/Gavira e vedono svanire il sogno di poter disputare la seconda finale consecutiva di un Major Series. La coppia azzurra perde 2-0 la semifinale contro il binomio iberico che infligge la terza sconfitta della stagione a Lupo/Nicolai (che avevano vinto la prima sfida dell’anno a Fort Lauderdale) e andrà ad affrontare nel tardo pomeriggio i sorprendenti norvegesi Mol/Sorum in una finale totalmente inedita per questi livelli. Lupo/Nicolai, invece, si dovranno “accontentare” della finale per il bronzo alle 17.15 contro gli statunitensi Crabb/Gibb che, di fatto, è la rivincita del match di esordio del torneo svizzero, vinto mercoledì dalla coppia nordamericana.

Il primo set è un vero concentrato di emozioni e di grande beach volley. Lupo/Nicolai sono concentratissimi e sbagliano poco in fase cambio palla ma gli spagnoli si confermano in gran forma e sono altrettanto brillanti. La prima svolta arriva con un ace di Herrera che regala il primo break agli spagnoli (13-11). La coppia iberica resta avanti fino al 17-16, poi un attacco di Gavira e un muro di Herrera frutta il 19-16 che sembra chiudere il set. Lupo/Nicolai si rimboccano le maniche, si aggrappano alla difesa di Lupo e al muro di Nicolai che porta il 20 pari. Il finale del set è una vera girandola di emozioni. Gli azzurri annullano quattro set ball, poi ne hanno altrettanti a disposizione ma Gavira in attacco è preciso come un orologio svizzero. Tornano avanti gli spagnoli e, al terzo tentativo, vincono 30-28 con il muro di Herrera sulla rigiocata di Nicolai.

Nel secondo parziale Lupo/Nicolai si illudono di poter pareggiare il conto: restano avanti fino al 12-10, poi subiscono il break micidiale degli spagnoli che scattano sul 13-12. Gli azzurri, a questo punto, hanno un crollo fisico e psicologico perchè subiscono un altro break di 4-1 che lancia gli spagnoli sul 17-12 per un totale di 7-1. La partita, di fatto, finisce qui perchè gli spagnoli gestiscono bene il finale e si impongono 21-18, battendo per la terza volta in stagione, dopo Doha e Ostrava, la coppia azzurra che tra poco sarà in campo per dare la caccia al terzo posto.

Semifinali maschili: Nicolai/Lupo (Ita)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (28-30, 18-21), Crabb/Gibb (Usa)-Mol/Sørum (Nor) 1-2 (21-17, 21-23, 14-16)

Quarti di finale femminili: Humana-Paredes/Pavan (Can)-Klineman/Ross (Usa) 2-0 (21-15, 21-15), Larsen/Stockman (Usa)-Agatha/Duda (Bra) 1-2 (22-20, 15-21, 7-15), Laboureur/Sude (Ger)-Murakami/Ishii (Jpn), Hermannova/Slukova (Cze)-Bansley/Wilkerson (Can).