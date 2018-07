Beach volley, World Tour 2018. FERRARIS/MICHIELETTO NELLA STORIA! Trionfo a Samsun!

Secondo trionfo azzurro nella storia del World Tour con la firma a sorpresa di Carolina Ferraris e Francesca Michieletto che, al secondo torneo della loro brevissima carriera internazionale, fanno centro sulla sabbia di Samsun in Turchia entrando nella storia di questa disciplina.

Le azzurre hanno vinto la finale del torneo 1 Stella in Turchia battendo in finale 2-1 le austriache Teufl/Freiberger al termine di un match tiratissimo e di un tie break dall’andamento anomalo.

Nel primo set le azzurre vincono in volata 21-19 mettendo sui binari giusti il match che si complica nella parte centrale del secondo parziale quando le austriache guadagnano un buon vantaggio mantenendolo fino al 19-16. Le italiane piazzano un break di 3-0 per il 19 pari ma non basta perché Teufl/Freiberger riescono ad avere la meglio 21-19. Nel tie break, dopo una prima fase equilibrata, le austriache piazzano un break di 3-0 portandosi sul 9-6 ma la loro partita finisce qui perché le azzurre indovinano la serie di 9-2 che le fa entrare nella storia del beach volley italiano e vincono 15-11. Terzo gradino del podio per le svedesi Nilsson/Ogren che, nella finale per il bronzo, hanno sconfitto 2-1 (15-21, 21-12, 15-10) le ceche Dostalova/Komarkova.