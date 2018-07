Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Samoilovs/Smedins rompono il digiuno. Ricardo: quattro anni di attesa per il podio numero 100

Due anni meno qualche giorno dopo il trionfo del Major Series di Klagenfurt che anticipò di una settimana le Olimpiadi di Rio, Janis Smedins e Alexander Samoilovs tornano nel 4 Stelle di Espinho sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour e lo fanno a completamento di una stagione di rilancio dopo le delusioni dell’anno scorso quando non riuscirono mai a salire sul podio. Per loro, invece, quest’anno la vittoria di Espinho è il podio numero tre in stagione dopo i due terzi posti di Fort Lauderdale e Varsavia e arriva alla vigilia delle quattro settimane più importanti dell’annata con i due Major Series e il Campionato Europeo dietro l’angolo.

Nella giornata conclusiva del torneo portoghese Samoilovs/Smedins hanno battuto prima in rimonta in semifinale 2-1 (15-21, 21-16, 15-8) la giovane coppia tedesca Thole/Wickler, vera e propria rivelazione della stagione e poi in una finale emozionante e spettacolare la coppia brasiliana Ricardo/Guto 2-1 (21-13, 19-21, 22-20) con un tie break indimenticabile per i colpi di scena a ripetizione che lo hanno caratterizzato. Ricardo, 43 anni, comunque, torna assieme al nuovo compagno Guto, sul podio di un torneo del World Tour quattro anni dopo il secondo posto di San Paolo nel settembre del 2014. Per il brasiliano si tratta del podio numero 100 in carriera nel circuito mondiale. Ricardo/Guto si erano assicurati il podio in mattinata vincendo 2-0 (21-15, 21-17) il derby carioca con Vitor Felipe/Evandro. Nella finale per il bronzo vittoria a sorpresa dei tedeschi Thole/Wickler 2-1 (17-21, 21-12, 15-11) su Vitor Felipe/Evandro, crollati dopo un buon avvio.