Beach volley, World Tour 2018 Anapa. Doppio derby in finale: festeggia la Russia e ancora la Cina di Paulao

E’ stata otto anni senza vincere un torneo maschile del World Tour e ora arriva il secondo successo in un mese per la Cina al maschile del beach volley allenata da Paulao. Tocca a Ha Likejiang/Wu Jiaxin conquistare il primo successo nel circuito mondiale in carriera nel torneo 1 Stella di Anapa. Nella finale maschile del torneo russo la coppia Ha Likejiang/Wu Jiaxin ha sconfitto in una finale tutta cinese 2-1 (21-9, 19-21, 15-9) i compagni di nazionale Li Zhuoxin/Zhou. Terzo posto finale per Gao/Li che, dopo aver rinunciato per le non perfette condizioni fisiche alla semifinale, si sono imposti 2-1 (21-16, 17-21, 15-12) sui russi Golovin/Myskiv completando il tris cinese sul podio.

Il torneo femminile si è trasformato dopo i quarti di finale in una sorta di campionato russo con quattro coppie di casa a darsi battaglia per la vittoria finale che è andata a Makroguzova/Kholomina, anche loro al primo successo in carriera nel World Tour. Le russe hanno battuto in finale le compagne di nazionale Mastikova/Petrunina con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-15). terzo posto per Birlova/Ukolova che nella finale per il bronzo hanno superato 2-0 (21-19, 21-17) Dabizha/Abalakina.

Ottavi di finale maschili: Golovin/Myskiv (Rus)-Shustrov/Ivanov (Rus) 2-0 (21-0, 21-0), Gorbenko/Likholetov (Rus)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra) 2-1 (21-13, 19-21, 15-12), Shiratori/Tsuchiya (Jpn)-Molin/Tholse (Swe) 1-2 (21-14, 19-21, 13-15), Myslivecek/Pihera (Cze)-Bello/Bello (Eng) 2-1 (20-22, 21-13, 15-12)

Quarti di finale maschili: Hudyakov/Bykanov (Rus)-Golovin/Myskiv (Rus) 0-2 (14-21, 13-21), Gorbenko/Likholetov (Rus)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn) 0-2 (16-21, 14-21), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Molin/Tholse (Swe) 2-0 (21-18, 21-19), Myslivecek/Pihera (Cze)-Gao/Li (Chn) 1-2 (13-21, 21-17, 8-15)

Semifinali maschili: Golovin/Myskiv (Rus)-Li Zhuoxin/Zhou (Chn) 1-2 (21-15, 18-21, 13-15), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Gao/Li (Chn) 2-0 (21-0, 21-0)

Ottavi di finale femminili: Frolova/Ganenko (Rus)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (21-10, 21-18), Maixnerova/Stochlova (Cze)-Barsuk/Syrtseva (Rus) 0-2 (17-21, 16-21), Leila/Maylen (Cub)-Huber/Greber (Sui) 2-0 (21-12, 21-17), Rehackova/Knoblochova (Cze)-Zayonchkovskaya/Rudykh (Rus) 0-2 (12-21, 13-21)

Quarti di finale: Dabizha/Abalakina (Rus)-Frolova/Ganenko (Rus) 2-0 (21-16, 21-19), Barsuk/Syrtseva (Rus)-Mastikova/Petrunina (Rus) 0-2 (19-21, 19-21), Birlova/Ukolova (Rus)-Leila/Maylen (Cub) 2-0 (21-19, 21-15), Zayonchkovskaya/Rudykh (Rus)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 0-2 (10-21, 16-21)

Semifinali femminili: Dabizha/Abalakina (Rus)-Mastikova/Petrunina (Rus) 1-2 (19-21, 21-16), Birlova/Ukolova (Rus)-Makroguzova/Kholomina (Rus) 1-2 (21-18, 18-21, 11-15)