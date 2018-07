Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Domani qualificazioni femminili: Zuccarelli/Traballi a caccia del main draw

Una qualificazione al main draw non impossibile nel 4 Stelle di Espinho in Portogallo per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che sembra abbia superato il problema agli addominali che le aveva impedito di disputare la finale per il terzo posto ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona sabato scorso. Le azzurre, teste di serie numero 1 delle qualificazioni nel torneo portoghese e già qualificate al secondo e decisivo turno, scenderanno in campo domani alle 13 contro la vincente della sfida tra le diciannovenni lituane Grudzinskaite/Vasiliauskaite e le rumene Vaida/Pirv, coppia temporanea in attesa del rientro dall’infortunio di Matei ed esperimento fin qui piuttosto fallimentare con un paio di sconfitte piuttosto nette subite dalla nuova coppia.

In campo maschile le qualificazioni sono in programma giovedì e vedranno impegnati gli azzurri Carambula/Gabriele, a caccia della prima qualificazione stagionale al main draw, mentre già in tabellone principale sono inseriti Rossi/Caminati, reduci dall’argento di Tarragona.

Primo turno qualificazioni femminili: Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Pirv/Vaida (Rou), Lece/Liepinlauska (Lat)-Rita Fernandes/Maria (Por), Joana/Daniana (Por)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Brigida/Daniela (Por)

Secondo turno qualificazioni femminili: Zuccarelli/Traballi (Ita)-Winner Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Pirv/Vaida (Rou), Lobato/Amaranta (Esp)-Arnholdt/Welsch (Ger), Gordon/Bukovec (Can)-Lunde/Olimstad (Nor), Winner Lece/Liepinlauska (Lat)-Rita Fernandes/Maria (Por)-Behlen/Schneider (Ger), Dowdy/Pollock (Usa)-Winner Joana/Daniana (Por)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol), Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Kjølberg/Hjortland (Nor), Nagata/Kumada (Jpn)-Numwong/Hongpak (Tha), Winner Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Brigida/Daniela (Por)-Eiholzer/Steinemann (Sui)













Foto Fivb