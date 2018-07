Beach volley, World Tour 2018 Daegu. Australia sugli scudi nel primo torneo coreano

Nella stagione delle “prime volte” arriva anche il primo sigillo delle australiane Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo che emulano le più forti Clancy/Artacho del Solar trionfando nel torneo 1 Stella di Daegu, primo di due appuntamenti tutti al femminile per il circuito mondiale nella Corea del Sud.

Bell/Ngauamo, già terze quest’anno a Langkawi e Nantong, si sono imposte nel torneo coreano battendo in finale 2-0 (21-14, 21-15) le austriache Dorfler/Wiesmayer al termine di un torneo di qualità media non eccelsa. Terzo gradino del podio per le rappresentanti di Taipei Kou/Liu che hanno sconfitto 2-0 (21-8, 21-14) le israeliane Chorin/Deev.

Ottavi di finale: Freiberger/Teufl (Aut)-Au Yeung/Yuen (Hkg) 2-0 (21-13, 21-15), Yuen Mei/Tin Lai (Hkg)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 0-2 (17-21, 15-21), Kim Hana/Kim Hyunji (Kor)-Pronsuda/Yodsaphat (Tha) 0-2 (15-21, 13-21), Sumintra/Chanthira (Tha)-Nezir/Vence (Tur) 0-2 (19-21, 13-21)

Quarti di finale: Bell/Ngauamo (Aus)-Pronsuda/Yodsaphat (Tha) 2-0 (21-19, 21-15), Filkova/Filina (Rus)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 1-2 (23-21, 11-21, 6-15), Kou/Liu (Tpe)-Nezir/Vence (Tur) 2-0 (21-15, 21-13), Chorin/Deev (Isr)-Freiberger/Teufl (Aut) 2-1 (9-21, 21-19, 18-16)

Semifinali: Bell/Ngauamo (Aus)-Chorin/Deev (Isr) 2-0 (21-18, 21-15), Kou/Liu (Tpe)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut) 1-2 (21-9, 22-24, 14-16).