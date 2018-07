Beach volley, World Tour 2018 Anapa e Porec. Quanta Italia a caccia di un posto nel tabellone principale

Due tornei a 1 Stella, tante coppie italiane in corsa per i posti nel tabellone principale. Si disputano oggi le qualificazioni dei tornei di Porec, in Croazia (dove fino all’anno scorso si disputava un Major Series) e di Anapa in Russia dove la scorsa settimana si è disputato l’Europeo Under 20.

POREC

A Porec sono due le coppie azzurre al via delle qualificazioni maschili. Matteo Galli e Federico Morichelli affrontano nel primo turno delle qualificazioni la coppia slovena Plahutnik/Drobnic, che finora ha solo un risultato nel World Tour, il 13mo posto di Miguel Pereira in Brasile due mesi fa. In caso di vittoria gli azzurri se la vedranno con Sheaf/Jones: sulla carta una missione non impossibile per la coppia italiana. Più difficile appare il compito di Monduzzi/Passoni che tornano nel World Tour a quattro mesi dall’ultima apparizione a Muscat e affronteranno nel primo turno gli austriaci Baldauf/Huber. In caso di vittoria la coppia italiana affronterà la vincente di Wienckowski/Justice (Usa)-Keith/Cull (Can) nella sfida decisiva per l’ingresso nel main draw.

Primo turno qualificazioni maschili: Morichelli/Galli (Ita)-Plahutnik/Drobnic (Slo), Baldauf/Huber (Aut)-Monduzzi/Passoni (Ita), Wienckowski/Justice (Usa)-Keith/Cull (Can), Klasnic/Plavsic (Srb)-Sotola/Pala (Cze), Poole/Hunter (Eeng)-Lenc/Manas (Cze), Mohajer/Tellnes (Nor)-Bialokoz/Garcia-Kidd (Eng)

In campo femminile le azzurre Barboni/Costantini sono già nel tabellone principale e proveranno a raggiungerle Gradini/Puccinelli, reduci dal quinto posto a Tarragona. Le azzurre saranno impegnate oggi nel primo turno delle qualificazioni contro le giovani statunitensi Sonny/Van Winden, coppia che gioca per la prima volta assieme anche se Van Winden sulla sabbia vanta un quarto posto al mondiale Under 20 del 2016. In caso di vittoria le italiane se la vedranno nella sfida decisiva per l’ingresso in tabellone con la vincente della sfida tra le ungheresi Szabo/Hafra e le slovene Bulc/Zdesar. Un percorso sulla carta alla portata delle azzurre.

Primo turno qualificazioni femminili: Gradini/Puccinelli (Ita)-Sonny/Van Winden (Usa), Szabó/Háfra (Hun)-Bulc/Zdešar (Slo), Klinger/Klinger (Aut)-Konstantinou/Konstantopoulou (Cyp), Skarlovnik/Pesic (Slo)-Lovsin/Kotnik (Slo), Piersma/Wouters (Ned)-Bevc/Kersnik (Slo), Dénesi/Györi (Hun)-Dörfler/Wiesmeyr (Aut), Zolnercikova/Klimesova (Czde)-Niemczyk/Krebs (Ger), Dostalova/Komarkova (Cze)-Angelopoulou/Gusarova (Cyp).

ANAPA

Anche ad Anapa va in scena un torneo 1 Stella, non ci sono coppie azzurre in tabellone ma c’è un binomio italiano al via nelle qualificazioni maschili, composto da Francesco Vanni e Daniele Di Stefano. Per Vanni l’ultima esperienza nel World Tour risale al 2015 a Long Beach con la conquista del main draw in coppia con Andrea Tomatis, mentre Di Stefano è alla prima esperienza nel circuito mondiale. Gli azzurri esordiranno alle 8 italiane affrontando i giovani kazaki Dmitriyev/Yelubayev, al debutto nel World Tour. In caso di vittoria gli azzurri affronteranno i cinesi Li Zhuoxin/Zhou: un percorso di difficoltà media per il binomio italiano.

Primo turno qualificazioni maschili: Vanni/Di Stefano (Ita)-Dmitriyev/Yelubayev (Kaz), Belunin/Kushaliyev (Kaz)-Oláh/Benkö (Hun), Mandilaris/Mandilaris (Gre)-Aleinik/Petrossyants (Kaz)

Secondo turno qualificazioni maschili: Li Zhuoxin/Zhou (Chn)- Winner Vanni/Di Stefano (Ita)-Dmitriyev/Yelubayev (Kaz), Ertl/Seiser (Aut)-Salmanov/Saraev (Rus), Shustrov/Ivanov (Rus)-Winner Belunin/Kushaliyev (Kaz)-Oláh/Benkö (Hun), Winner Mandilaris/Mandilaris (Gre)-Aleinik/Petrossyants (Kaz)-Veretiuk/Shekunov (Rus).

Secondo turno qualificazioni femminili: Barsuk/Syrtseva (Rus)-Chugainova/Shingissova (Kaz), Sukhoverkhova/Novikova (Rus)-Frolova/Ganenko (Rus), Zayonchkovskaya/Rudykh (Rus)-Urata/Tanaka (Jpn), Rubilko/Zhuk (Kaz)-Sviridova/Frolova (Rus)