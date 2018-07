Beach volley, World Tour 2018 Agadir. TRIONFO ITALIA! Ritorno e vittoria per Menegatti/Orsi Toth in Marocco!

Tornare dopo due anni difficilissimi e conquistare il secondo torneo in carriera. Viktoria Orsi Toth si prende la copertina di un week end al limite dell’incredibile e, ristabilendo la coppia con Marta Menegatti, trionfa sulla sabbia africana di Agadir nel 2 stelle marocchino.

Sei partite e sei vittorie per la coppia italiana che risolleva la testa dopo due anni di polemiche e di delusioni (tante) e poche soddisfazioni per Menegatti e di inferno per Viky. In finale ad Agadir arriva il successo 2-1 in rimonta contro le ceche Bonnerova/Nakladalova.

Nel primo set le ceche fanno la voce grossa e scattano avanti vincendo 21-19, nel secondo set le azzurre si ritrovano nel finale e pareggiano il conto con un 21-19 soffertissimo, mentre sono loro a condurre nel tie break fino al 15-12 che regala all’Italia il terzo trionfo della storia nel World Tour, il secondo nella giornata odierna e resitituisce dopo pochi minuti la leadership Nazionale nei tornei del circuito mondiale vinti a Menegatti/Orsi Toth (due contro quello conquistato oggi da Ferraris/Michieletto).

Assalto al terzo gradino del podio fallito dalle giovani Gradini/Scampoli che ottengono un grande quarto posto. Nella finale per il bronzo le azzurre escono sconfitte 2-0 (21-14, 21-17) dalle lettoni Lece/Lepinskauka che chiudono terze.