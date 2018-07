Beach volley, World Tour 2018 Agadir. Menegatti/Orsi Toth e Gradini/Scampoli a caccia della semifinale. Out Abbiati/Andreatta

Italbeach in chiaroscuro sulla sabbia africana di Agadir nella giornata dedicata ai primi turni ad eliminazione diretta del torneo 2 Stelle in Marocco. Sarà rivincita con in palio la semifinale tra Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, che in questo torneo hanno fatto il loro ritorno assieme, e la coppia russa Ukolova/Birlova. Un sorteggio un po’ bizzarro ha rimesso di fronte i due binomi che si erano scontrati ieri per la vittoria nel girone con successo per le azzurre. Menegatti/Orsi Toth hanno rispettato il pronostico negli ottavi di finale battendo nettamente 2-0 (21-10, 21-7) le cipriote Gusarova/Konstantopoulou. Sempre molto difficile, però, ripetersi a 24 ore di distanza ma Menegatti/Orsi Toth ci riproveranno con le russe alle 18 per coltivare il sogno di rientrare nel circuito mondiale con un risultato eclatante.

Bella impresa delle giovani azzurre Gradini/Scampoli che, al primo torneo del World Tour assieme (per Scampoli si tratta dell’esordio assoluto nel circuito mondiale, mentre Gradini finora aveva al massimo ottenuto un 17mo posto a Nantong) conquistano i quarti di finale del 2 Stelle marocchino battendo negli ottavi di finale 2-0 (21-17, 24-22) le svedesi Yoken/Simonsson. Un successo di sostanza che permetterà sempre alle 18 alle azzurre di scendere in campo contro le lettoni Ozolina/Caica, coppia che ha già una buona esperienza nel World Tour e quest’anno può vantare un quarto posto a Baden e un quinto a Bangkok ed è a caccia della prima semifinale di un 2 Stelle.

Niente da fare, invece, per Costantini e Barboni che si sono arrese agli ottavi di finale alla coppia austriaca Friedl/Strauss, che si è imposta 2-0 (23-21, 21-17) al termine di un match molto combattuto nel quale le azzurre sono mancate nei momenti decisivi.

Brutte notizie anche dal torneo maschile dove Abbiati/Andreatta, sui quali era riposta la speranza di vedere l’azzurro nella fase decisiva del torneo, si sono fermati agli ottavi di finale, sconfitti 2-0 (22-20, 22-20) dai norvegesi Solhaug/Retterholt al termine di un match molto più equilibrato di quanto dica il punteggio finale. Due volate vinte dalla coppia norvegese, non più giovanissima, che hanno spento gli entusiasmo degli azzurri che, dopo l’exploit di Gstaad, avrebbero voluto regalarsi un altro risultato di prestigio. Niente da fare anche per Benzi/Spirito che devono accontentarsi del 17mo posto avendo perso 2-0 (21-19, 21-16) la sfida che valeva il terzo posto (e la qualificazione agli ottavi) nel girone contro i danesi Abell/Thomsen.

Ottavi di finale femminili: Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Driessen/Meertens (Ned) 2-0 (21-0, 21-0), Friedl/Strauss (Aut)-Costantini/Barboni (Ita) 2-0 (23-21, 21-17), Palmer/Grimson (Eng)-Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu) 1-2 (18-21, 21-16, 12-15), Konstantinou/Angelopoulou (Cyp)-Lece/Liepinlauska (Lat) 0-2 (19-21, 19-21), Yoken/Simonsson (Swe)-Gradini/Scampoli (Ita) 0-2 (17-21, 22-24), Thurin/Thurin (Swe)-Ozolina/Caica (Lat) 1-2 (21-17, 20-22, 9-15), Laird/Kendall (Aus)-Birlova/Ukolova (Rus) 0-2 (17-21, 13-21), Gusarova/Konstantopoulou (Cyp)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 0-2 (10-21, 7-21)

Quarti di finale femminili: Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Friedl/Strauss (Aut), Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Lece/Liepinlauska (Lat), Gradini/Scampoli (Ita)-Ozolina/Caica (Lat), Birlova/Ukolova (Rus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita)

Finali terzo posto gironi maschili: Benzi/Spirito (Ita)-Abell/Thomsen (Den) 0-2 (19-21, 16-21), Mann/Blake (Aus)-Hudyakov/Bykanov (Rus) 0-2 (10-21, 10-21), Dollinger/Kulzer (Ger)-Fecteau-Boutin/Grabovskyy (Can) 1-2 (12-21, 21-13, 15-17), Tholse/Molin (Swe)-Karpa/Sievers (Ger) 2-0 (21-13, 21-18), Wutzl/Frühbauer (Aut)-Oscar/Luciano (Bra) 0-2 (17-21, 10-21), Paszkowski/Lysikowski (Pol)-Lenc/Habr (Cze) 1-2 (25-27, 23-21, 11-15)

Ottavi di finale maschili: Capogrosso/Azaad (Arg)-Tholse/Molin (Swe) 2-0 (25-23, 21-15), Solhaug/Retterholt (Nor)-Andreatta/Abbiati (Ita) 2-0 (22-20, 22-20), Appelgren/Boman (Swe)-Huber/Dressler (Aut) 0-2 (3-21, 0-21), Oscar/Luciano (Bra)-Solovejs/Finsters (Lat) 1-2 (21-19, 16-21, 14-16), Schnetzer/Müllner (Aut)-Hudyakov/Bykanov (Rus) 0-2 (16-21, 10-21), Smedins/Regza (Lat)-Dumek/Bercik (Cze) 2-1 (21-19, 18-21, 15-11), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Mesa/García (Esp) 2-0 (21-19, 21-18), Abell/Thomsen (Den)-Métral/Hagenbuch (Sui) 2-0 (22-20, 21-16)

Quarti di finale maschili: Capogrosso/Azaad (Arg)-Solhaug/Retterholt (Nor), Huber/Dressler (Aut)-Solovejs/Finsters (Lat), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Smedins/Regza (Lat), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Abell/Thomsen (Den)