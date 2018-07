Beach volley, World Tour 2018 Agadir. Menegatti/Orsi Toth: buona la prima! Gradini/Scampoli e Benzi/Spirito ko

Torna con un successo la coppia azzurra composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, due anni dopo la squalifica di Orsi Toth per doping. Nella prima sfida della seconda parte della storia della coppia azzurra Menegatti/Orsi Toth hanno battuto 2-0 (21-16, 21-15) la coppia danese Trans/Tyndeskov al termine di un match a senso unico e ben giocato. Le azzurre affronteranno alle 16.30 le russe Birlova/Ukolova, già qualificate per la finale del girone. Le azzurre sono comunque già qualificate per gli ottavi di finale.

Vittoria che significa ottavi di finale anche per Barboni/Costantini che hanno sconfitto 2-0 con un secco (21-16, 21-12) le russe Filina/Filkova e alle 17.20 se la vedranno con la coppia lettone Lece/Liepinlauska che ha battuto in semifinale le cipriote Gusarova/Konstantopoulou. Le azzurre sono comunque certe di qualificarsi per gli ottavi di finale. Si giocano tutto questo pomeriggio, invece, le giovani Gradini/Scampoli che non sono riuscite ad avere la meglio delle inglesi Palmer/Grimson, vittoriose 2-1 (21-12, 18-21, 17-15). Le italiane affronteranno alle 18.10 le svizzere Huber/Greber con in palio il terzo posto del girone che non dà la certezza della qualificazione agli ottavi.

In campo maschile tutto facile per Abbiati/Andreatta che hanno sconfitto con un secco 2-0 (21-15, 21-15) i canadesi Fecteau-Boutin/Grabovskyy nella semifinale del girone e affronteranno per conquistare il primo posto alle 19 gli austriaci Schnetzer/Müllner che hanno eliminato i tedeschi Dollinger/Kulzer. Qualificazione agli ottavi a forte rischio per Benzi/Spirito che hanno subito una sconfitta 2-0 (21-14, 21-19) contro gli argentini Capogrosso/Azaad e si giocheranno tutto domattina nella sfida per il terzo posto (che non dà accesso diretto agli ottavi) contro i danesi Abell/Thomsen.

Semifinali gironi maschili: Pool A: Capogrosso/Azaad (Arg)-Benzi/Spirito (Ita) 2-0 (21-14, 21-19), Mesa/García (Esp)-Abell/Thomsen (Den) 2-1 (22-24, 21-19, 15-10). Pool B: Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Mann/Blake (Aus) 2-0 (21-14, 21-16), Hudyakov/Bykanov (Rus)-Métral/Hagenbuch (Sui) 0-2 (21-23, 19-21). Pool C: Andreatta/Abbiati (Ita)-Fecteau-Boutin/Grabovskyy (Can) 2-0 (21-15, 21-15), Schnetzer/Müllner (Aut)-Dollinger/Kulzer (Ger) 2-0 (21-13, 25-23). Pool D: Solovejs/Finsters (Lat)-Tholse/Molin (Swe) 2-0 (21-18, 26-24), Appelgren/Boman (Swe)-Karpa/Sievers (Ger) 2-0 (21-14, 21-18). Pool E: Wutzl/Frühbauer (Aut)-Smedins/Regza (Lat), Oscar/Luciano (Bra)-Solhaug/Retterholt (Nor). Pool F: Dumek/Bercik (Cze)-Paszkowski/Lysikowski (Pol), Huber/Dressler (Aut)-Lenc/Habr (Cze).

Finali primo posto gironi maschili: Capogrosso/Azaad (Arg)-Mesa/García (Esp), Rumsevicius/Kazdailis (Ltu)-Métral/Hagenbuch (Sui), Andreatta/Abbiati (Ita)-Schnetzer/Müllner (Aut), Solovejs/Finsters (Lat)-Appelgren/Boman (Swe).

Finali terzo posto gironi maschili: Benzi/Spirito (Ita)-Abell/Thomsen (Den), Mann/Blake (Aus)-Hudyakov/Bykanov (Rus), Dollinger/Kulzer (Ger)-Fecteau-Boutin/Grabovskyy (Can), Tholse/Molin (Swe)-Karpa/Sievers (Ger).

Semifinali gironi femminili: Pool A: Birlova/Ukolova (Rus)-Bye, Tyndeskov/Trans (Den)-Menegatti/Orsi Toth (Ita) 0-2 (16-21, 15-21). Pool B: Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Bye, Ozolina/Caica (Lat)-Lindström/Malmström (Swe) 2-1 (21-14, 18-21, 15-11). Pool C: Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Zeroual/Mahassine (Mar) 2-0 (21-14, 21-17), Driessen/Meertens (Ned)-Laird/Kendall (Aus) 0-2 (17-21, 16-21). Pool D: Yoken/Simonsson (Swe)-Påhlsson/Rådström (Swe) 2-0 (21-9, 21-11), Friedl/Strauss (Aut)-Konstantinou/Angelopoulou (Cyp) 2-1 (17-21, 22-20, 15-11). Pool E: Palmer/Grimson (Eng)-Gradini/Scampoli (Ita) 2-1 (21-12, 18-21, 17-15), Thurin/Thurin (Swe)-Huber/Greber (Sui) 2-0 (21-11, 21-12). Pool F: Costantini/Barboni (Ita)-Filina/Filkova (Rus) 2-0 (21-16, 21-12), Lece/Liepinlauska (Lat)-Gusarova/Konstantopoulou (Cyp) 2-0 (21-16, 21-8).

Finali primo posto gironi femminili: Birlova/Ukolova (Rus)-Menegatti/Orsi Toth (Ita), Bonnerova/Nakladalova (Cze)-Ozolina/Caica (Lat), Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Laird/Kendall (Aus), Yoken/Simonsson (Swe)-Friedl/Strauss (Aut), Palmer/Grimson (Eng)-Thurin/Thurin (Swe), Costantini/Barboni (Ita)-Lece/Liepinlauska (Lat)

Finali terzo posto gironi femminili: Zeroual/Mahassine (Mar)-Driessen/Meertens (Ned), Påhlsson/Rådström (Swe)-Konstantinou/Angelopoulou (Cyp), Gradini/Scampoli (Ita)-Huber/Greber (Sui), Filina/Filkova (Rus)-Gusarova/Konstantopoulou (Cyp).